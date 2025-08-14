محافظ القليوبية: توفير مساحات خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أهمية توفير مساحات خضراء واسعة للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل وممارسة الأنشطة الرياضية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بالتوازي لسرعة الانتهاء من المشروع وفتحه أمام المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماعً المحافظ لمتابعة مستجدات إنشاء المرحلة "د" من ممشى أهل مصر على كورنيش مدينة بنها، ويهدف المشروع إلى توفير متنفس لمواطني المدينة وزائريها، وتقديم رؤية جديدة وفريدة لكورنيش النيل.



وأكد المحافظ، أن الممشى سيكون مفتوحًا لجميع المواطنين بالمجان وبدون أي رسوم، مشددًا على أهمية زيادة المساحات المفتوحة للتنزه والاستفادة من المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض التصميمات الهندسية لقطاع المرحله (د) من الممشي، حيث سيتم إنشاء مدرجات رخامية لتكون أماكن استراحات ومتنزهات للمواطنين وتم مراعاة المناسيب المختلفة للقطع لتحقيق الانسيابية والشكل الجمالي للمشروع، كما أكد على ضرورة الالتزام بمخرجات الهوية البصرية للمحافظة في تصميم المرحلة الجديدة، لتوحيد الشكل العام للممشى مع المراحل السابقة.



وفي سياق متصل، استعرض المحافظ مستجدات الموقف التصميمي لمشروع تطوير لإنشاء كورنيش مدينة القناطر الخيرية المقرر تنفيذه بخطة العام المالي الجاري، يأتي هذا المقترح ضمن جهود المحافظة المستمرة لتطوير القناطر الخيرية، بهدف توفير متنفس جديد للمواطنين وتعزيز الجذب السياحي للمنطقة.