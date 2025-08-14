هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات

باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع البلوجر هبة طارق الشهيرة بوحش الجمالية لنشرها مقاطع مخلة.

التحقيقات مع المتهمة

واعترفت طارق خلال التحقيقات بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية مشيرة إلى أنها عرفت لدى الجمهور بالظهور مرتدية عباية سوداء وقامت بتصوير بعض الأفلام داخل حارات شعبية وكانت معظمها عن التحرش والدعارة والمعاكسات وأنه بدأت فى الرقص بالعبايات لكي تحصل علي مشاهدات أكثر ثم أصبحت تخرج بلايفات كثيرة على تيك توك.

الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى هبة طارق لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء وفي تلك السطور نرصد القصة الكاملة.

تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة).

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.