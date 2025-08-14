يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري بالتعدى على سيدة وإجبارها على الدخول لسيارته بالإسكندرية.

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى رجل على سيدة بالإسكندرية

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مالك شركة توريدات مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالأسكندرية، وبحوزته طبنجة "مرخصة للدفاع"، والسيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (

زوجته "ربة منزل" .

وبسؤالهما قررا بوجود خلافات عائلية بينهما وبتاريخ 12 الجارى تقابلا بمقهى بدائرة قسم شرطة العطارين لإنهاء تلك الخلافات ، إلا أنهما لم يتفقا وحال إنصرافهما قامت السيدة بإنتزاع الهاتف المحمول الخاص بالمذكور فقام بمحاولة إسترداده وإجبارها على الدخول لسيارته مستخدماً السلاح النارى المضبوط بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله والإدارية لإلغاء ترخيص السلاح النارى .