قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
توقف الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ5 محافظات.. في هذا الموعد
من بينهم 106 أطفال.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بدوري نايل
ضبط متهم ثالث في مطاردة فتاتين بطريق الواحات والتسبب في إصابتهما
زوجة بيليه فلسطين توجه رسالة عاجلة لـ محمد صلاح
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
حزب الاتحاد: الترويح لما يسمى بإسرائيل الكبرى تهديد مباشر للأمن القومي
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
إسلام دياب

قام المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس بزيارة رسمية للمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى.

جاءت الزيارة بهدف تهنئة المستشار الدكتور مدكور بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، معربًا عن خالص التمنيات له بالتوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد الرفيع.

وأشاد المهندس حاتم نبيل، خلال اللقاء، بالدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية ومصالحها أمام كافة المحاكم والجهات القضائية، مؤكدًا على الثقة الكاملة في قدرات المستشار مدكور وخبراته القانونية والإدارية العميقة التي تؤهله لقيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، داعيًا الله أن يسدد خطاه لخدمة الوطن.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولأعضاء الوفد المرافق على هذه الزيارة الكريمة ومشاعر التهنئة الطيبة، مؤكدًا على تطلعه للعمل المشترك مع كافة أجهزة الدولة، ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وتعزيز مسيرة العمل الحكومي في إطار من التعاون البناء.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعكس روح التعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة المصرية، وتؤكد على تقدير الجهود الكبيرة التي يبذلها رؤساء الهيئات والمؤسسات الوطنية في خدمة الصالح العام.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

ترشيحاتنا

إحمد فتوح

أحمد فتوح تقدم باعتذار رسمي لنادي الزمالك .. شوبير يوضح

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري المصري الممتاز

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق دور الانعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر بالإسكندرية

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد