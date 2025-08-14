ضبط متهم ثالث في مطاردة فتاتين بطريق الواحات والتسبب في إصابتهما

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الثالث في واقعة مطاردة فتاتين بسيارتهما، أعلى طريق الواحات، بعد محاولة الاختباء بإحدى المحافظات بعد القبض على المتهمين الآخرين.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أكتوبر القبض على متهمين اثنين، في واقعة مطاردة فتاتين بسيارتيهما أعلى طريق الواحات، ما تسبب في ارتكاب المجني عليهما لحادث تصادم، وإصابتهما.

كشفت التحريات الأولية أن المتهمين المضبوطين أحدهما طالب بكلية الطب، والآخر طالب بكلية السياسة والاقتصاد، وجرى اقتياد الطالبين المتهمين إلى قسم الشرطة والتحفظ على السيارتين، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة.

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن حالة إصابة الفتاتين ضحيتي حادث مطاردة من 3 شباب بطريق الواحات، عن إصابتهما بإصابات خطيرة، استلزمت نقلهما للمستشفى وإجراء تدخل جراحي.