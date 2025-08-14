مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل نارية بعد تصريحات طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، التي انتقد خلالها مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كان طارق سليمان، انتقد مصطفى شوبير، بعد أدائه في مباراة مودرن سبورت، مؤكدًا أنه يتوقع أن محمد الشناوي سيبدأ مباراة فاركو أساسيًا.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الأهلي”: "إيه الحملة اللي على الأهلي دي! في إيه! واحد طالع يتكلم عن الشناوي وشوبير، ومين هيلعب الماتش الجاي، دي مش شغلتك، إنت عايز تتوقع توقع، لكن مش شغلتك تقول مين هيلعب الماتش الجاي".

وأضاف:"ويقعد يحلل الكورة ولما طلعت ولما نزلت ولما وقفت ولما طالت في إيه! ما إنت كنت مدرب وفي مصايب بتحصل مش معقول يعني يا جماعة أمر عجيب جدًا".

وتابع: "الناس اللي بتتكلم مالهاش علاقة بالنادي الأهلي، هتيجي كمان تدي نصيحة للنادي الأهلي! احنا مستغنيين عن نصائحك ومستغنيين عن توجيهاتك وعن محبتك".