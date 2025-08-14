قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بدء تدريب وتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل .. السبت

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري استمرار تلقي  الشركة  لطلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيلة الذي تم اطلاقه  تحت شعار  " سائق واعٍ ... لطريق آمن"  والذي سيتم  بدء تنفيذه  بعد غد السبت الموافق 16/8/2025 وسيتم تنفيذ الدورة اليوم الاول نظرى والثانى عملى للحاصلين على رخصة درجة اولى   وسيتم التدريب النظري بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري ب(19أ شارع المعهد الاشتراكي-  روكسي  - مصر الجديدة والتدريب العملي ب(جسر السويس امام حديقه بدر منطقه الجراج ) أما سائقي الدرجة الثانية والدرجة الثالثة سيتم تحديد فترة التدريب بناء علي التقييم

وحيث يأتي اطلاق هذا البرنامج في إطار  تنفيذ توجيهات الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ووزارة النقل باتخاذ كافة الاجراءات والاليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البرى وتأهيل شركاء التنمية من العاملين بهذا القطاع الحيوي الهام

و أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  ان إطلاق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقي الاتوبيسات والنقل الثقيل  يأتي  في اطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري مضيفا ان اطلاق هذا البرنامج التدريبى يهدف الى تمكين وتدريب سائقي الاتوبيسات و النقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة وتعزيز السلامة على الطرق وتقليل معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري بالإضافة إلي اتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر. ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة الى  الشباب من اصحاب المؤهلات ( متوسط – فوق متوسط – عليا )  الراغبين فى العمل كسائقين  للاتوبيسات والشاحنات للانضمام لهذا البرنامج والاستفادة من  المميزات العديدة التي يتضمنها البرنامج  حيث يتميز بانه تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم و  سيتم منح المتدرب  شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع توفير فرص للمتدربين  للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – شركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شـركة الاتحاد العربى للنقل البرى ( سوبر جيت ) – شركة أكتا للنقل الجماعى - الشركة المصرية للاتوبيس الترددى – شركة تاكسى العاصمة – شركة النيل لنقل البضائع ) بمرتبات مجزية وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبى الذى سيتم تنفيذه  بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية وفق منهج متكامل يشتمل  على (قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور. الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال. - مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة - التوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية) ، كما تحرص الشركة القابضة للنقل البحري والبري على تقديم البرنامج التدريبى  على ايدى نخبة من المدربين المعتمدين .

جدير بالذكر انه  للتسجيل  والاستعلام : يرجى الاتصال على رقم 01003756385  علما بان أولوية الاشتراك بالبرنامج بأسبقية التسجيل

النقل الشركة القابضة للنقل البحري السائقين الاتوبيسات

