قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه برقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون وإنشاء موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
رشا عوني

يبحث الشباب عن طريقة استخراج كعب عمل في نفس اليوم حيث يعد من الأوراق المطلوبة عند التقديم على وظيفة جديدة، ويتساءل الكثير عن مكان استخراج كعب العمل و الأوراق المطلوبة لذلك، وأصبح من السهل استخراج كعب عمل إليكتروني واستلامه بعد ساعات. 
 

كعب العمل بياخد كام يوم؟

يستغرق نموذج كعب العمل مدة زمنية قصيرة عند استخراجه، ففي حالة تحضير جميع الأوراق السابق ذكرها التي يطلبها مكتب العمل يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم، وفي حالة استخراجه إلكترونيًّا يتم تسجيل البيانات على موقع وزارة العمل أولًا ثم التوجه إلى مكتب العمل لاستلامه.

ازاي اعمل كعب عمل من على النت؟ 

أصدرت وزارة العمل، دليل إرشادي مبسط، لتوضيح طريقة استخراج كعب العمل 2025 أون لاين في مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق، عبر شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي.

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

استخراج كعب عمل


مكان استخراج كعب عمل 

وعادة يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

يمكنك استخراج كعب عمل أونلاين من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2025

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

استخراج كعب عمل في نفس اليوم 

هل يمكن استخراج كعب العمل في نفس اليوم؟

 

يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم ومجانًا.

مواعيد مكاتب القوى العاملة

مكاتب القوى العاملة تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية.

أماكن استخراج كعب العمل 2025

يمكن استخراج شهادة القيد من مديريات القوى العاملة أو المكاتب التابعة لها في المحافظات والمدن، ويُنصح بالتحقق من الأوراق المطلوبة والمواعيد قبل التوجه إلى المكتب لضمان سرعة إنهاء الخدمة.

استخراج كعب عمل

خطوات استخراج كعب عمل أونلاين

1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي
2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة شديدة.

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

استخراج كعب عمل خطوات استخراج كعب عمل استخراج كعب عمل اونلاين استخراج كعب عمل فوري استخراج كعب عمل من على النت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الخارجية الفلسطينية تدين اعتزام الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس

صورة أرشيفية

محافظة القدس: هناك مشروعات استيطانية جديدة تهدد بتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية

أرشيفية

رحيل صنع الله إبراهيم .. يوسف القعيد : أيقونة جيل الستينيات ورمز لا يتكرر

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد