استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

يبحث الشباب عن طريقة استخراج كعب عمل في نفس اليوم حيث يعد من الأوراق المطلوبة عند التقديم على وظيفة جديدة، ويتساءل الكثير عن مكان استخراج كعب العمل و الأوراق المطلوبة لذلك، وأصبح من السهل استخراج كعب عمل إليكتروني واستلامه بعد ساعات.



كعب العمل بياخد كام يوم؟

يستغرق نموذج كعب العمل مدة زمنية قصيرة عند استخراجه، ففي حالة تحضير جميع الأوراق السابق ذكرها التي يطلبها مكتب العمل يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم، وفي حالة استخراجه إلكترونيًّا يتم تسجيل البيانات على موقع وزارة العمل أولًا ثم التوجه إلى مكتب العمل لاستلامه.

ازاي اعمل كعب عمل من على النت؟

أصدرت وزارة العمل، دليل إرشادي مبسط، لتوضيح طريقة استخراج كعب العمل 2025 أون لاين في مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق، عبر شبكة الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي.

2- اختيار خدمة تسجيل راغبي العمل.

3- ملء جميع البيانات المطلوبة على الموقع، صحيحة وبدقة

4- اختيار أيقونة جهة العمل بالداخل أو الخارج.

5- الضغط على (خانة حفظ) وتقديم الطلب.

6- التوجه في اليوم التالي، لمكتب العمل التابع له من واقع دائرة محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

مكان استخراج كعب عمل

وعادة يتم استخراج كعب العمل من أقرب مكتب عمل تابع لمنطقتك السكنية المثبت في بطاقة الرقم القومي، حيث تنتشر مكاتب العمل في جميع المحافظات والأحياء على مستوى محافظات مصر.

يمكنك استخراج كعب عمل أونلاين من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2025

- موقف التجنيد للذكور.

- شهادات الخبرة إن وُجدت.

- صورة شهادة المؤهل الدراسي.

- الرقم التأميني أو برنت التأمينات.

- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) مع الأصل للاطلاع.

- ترخيص مزاولة المهنة (في حالة العمل بغير التخصص)

هل يمكن استخراج كعب العمل في نفس اليوم؟

يتم استخراج كعب العمل في نفس اليوم ومجانًا.

مواعيد مكاتب القوى العاملة

مكاتب القوى العاملة تعمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والجمعة والسبت إجازة رسمية أسبوعية.

أماكن استخراج كعب العمل 2025

يمكن استخراج شهادة القيد من مديريات القوى العاملة أو المكاتب التابعة لها في المحافظات والمدن، ويُنصح بالتحقق من الأوراق المطلوبة والمواعيد قبل التوجه إلى المكتب لضمان سرعة إنهاء الخدمة.

