رئيسة القومي للطفولة تزور الوادى الجديد لمتابعة الأنشطة والمبادرات

أمل مجدى

زارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، محافظة الوادي الجديد، لمتابعة وتفقد الأنشطة والمشروعات التي ينفذها المجلس بالمحافظة، والتي تهدف إلى دعم حقوق الطفل وحمايته، بالتعاون مع عدد من الشركاء.


رافقها خلال الزيارة الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس، وعدد من المتخصصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.


واستهلت "السنباطي" برنامج زيارتها بلقاء اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، و سيد محمود، سكرتير عام المحافظة.

وأكدت أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود المجلس للتعرف على احتياجات الأطفال والأمهات، خاصة في المحافظات الحدودية، ومتابعة تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف تمكين الفتيات وضمان حقوقهن في الحماية والمشاركة الفاعلة.
من جانبه، رحب اللواء محمد الزملوط برئيسة المجلس والوفد المرافق، مستعرضًا أبرز أنشطة وجهود التنمية بالمحافظة، والمشروعات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من السكان، مؤكداً استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع المجلس في كل ما يخص حماية ودعم حقوق الطفل.


كما قامت "السنباطي" برفقة المحافظ بزيارة مجمع المصالح الحكومية الجديد بالمحافظة، والمقام على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، ثم شاركت في غرس نخلة بحديقة "30 يونيو" ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور، معربة عن تقديرها لدعم المحافظة لأنشطة المجلس، وأهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس للمحافظ، تقديرًا له فيما قدّم المحافظة لرئيسة المجلس درع المحافظة تقديرًا لما تبذله من مجهودات لحمايته الاطفال.


وخلال الزيارة، شهدت رئيسة المجلس أنشطة معسكر "دوّي" الذي أُقيم على مدار ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من أطفال الوادي الجديد وأسرهم، وتضمن ورش عمل نفذتها جهات شريكة منها وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية، ووحدة الحماية العامة للطفل بالمحافظة.


كما شملت الفعاليات دوائر الحكي، والمسرح التفاعلي، ولقاء الأجيال، وندوات للدعم النفسي، إضافة إلى أنشطة موسيقية وترفيهية للأطفال، وكرمت "السنباطي" عدد من سفراء الطفولة بالجمعية الشرعية بالخارجة، وكذلك أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والأزهرية، ومنحتهم شهادات تقدير وهدايا عينية.


كما تفقدت رئيسة المجلس مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدة بالخدمات المتميزة التي يقدمها للأطفال، ومعربة عن تطلعها إلى تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين المجلس والمركز، بما يحقق صالح هؤلاء الأطفال ويكفل لهم الرعاية الشاملة.
 

وقامت رئيسة المجلس والوفد المرافق لها بزيارة لمطرانية الوادي الجديد والواحات للأقباط الأرثوذكس، حيث التقت الأنبا أرسانيوس، الأسقف العام، وتم بحث أوجه التعاون في مجال حماية ودعم حقوق الطفل، وأهمية تفعيل دور رجال الدين في أنشطة المجلس.

وشهدت "السنباطي"، احتفالية في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث قدّم سفراء الطفولة بالوادي الجديد وكورال الموهوبين بالتربية والتعليم  وفريق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة  عروضًا موسيقية وأغانٍ بقيادة الدكتور كرم ملاك، إلى جانب فقرة شعرية ، ومسرحية بعنوان (لا التنمر) وعرض استعراضي لفريق ابداع مركز ثقافة الطفل بالخارجة.


وفي كلمتها خلال الاحتفالية، أكدت الدكتورة سحر السنباطي عن سعادتها للتواجد في تلك المناسبة الهام التي نشهد بها ختام أنشطة مبادرة دوّى بالوادي الجديد مؤكدة أن مبادرة "دوّي" ليست مجرد أنشطة ترفيهية، بل هي خطوة عملية لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والإساءة، مشددة على أن الأطفال شركاء في صناعة الحاضر والمستقبل باعتبارهم أمل الوطن.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس سوف يظل الداعم الأول لكل ما يحمى حقوق الأطفال ويعزز مشاركتهم ليكونوا قادة الغد.
 

ومن جانبها أشادت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد،  بدور المجلس في دعم احتياجات الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة ، وما لمسته من مشاركة متميزة من فتيات الوادي الجديد بالأنشطة التي تمت على مدار أربعة أيام، مؤكدة على أهمية تلك الزيارات والتي تساهم في التعرف على الاحتياجات الحقيقية للطفل والفتاة بالوادي الجديد ودعمهن في التعبير عن أراءهم وتطوير مهاراتهم بما ينعكس بشكل إيجابي على الطفل والفتاة بالوادي الجديد.
 

وفي نهاية الاحتفالية قدمت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس للسيدة حنان مجدي تقديرا لجهودها في دعم أنشطة مبادرة دوّى  بمحافظة الوادي الجديد والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

