بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة ونرصد فى تلك النقاط كيف ذلك؟.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

ادخل إلى بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط الرسمي عبر الضغط هـــــــــنـــــــــــا

اختر من القائمة: خدمات نيابات المرور

اضغط على خيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

أدخل رقم اللوحة المرورية الخاص بسيارتك

اختر بين لوحة حروف وأرقام أو أرقام فقط حسب نوع لوحتك.

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

ستظهر لك قائمة مفصلة بالمخالفات المسجلة على السيارة، إن وجدت، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا.



خدمات أخرى تقدمها بوابة المرور الإلكترونية

بالإضافة إلى الاستعلام عن مخالفات المرور، توفر المنصة الإلكترونية:

خدمة التظلم على المخالفات إلكترونيًا.

طلب شهادة براءة الذمة المالية.

متابعة طلبات السداد أو التظلم

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية عكفت على تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين توفيرًا للوقت والجهد، إذ أصبح الآن بإمكانك الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 أونلاين من منزلك بسهولة تامة عبر الإنترنت، باستخدام رقم اللوحة المرورية فقط، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور أو الوقوف في طوابير الانتظار.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.



