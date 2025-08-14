قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
توقف الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ5 محافظات.. في هذا الموعد
من بينهم 106 أطفال.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بدوري نايل
ضبط متهم ثالث في مطاردة فتاتين بطريق الواحات والتسبب في إصابتهما
زوجة بيليه فلسطين توجه رسالة عاجلة لـ محمد صلاح
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
حزب الاتحاد: الترويح لما يسمى بإسرائيل الكبرى تهديد مباشر للأمن القومي
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة ونرصد فى تلك النقاط كيف ذلك؟.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025

  • ادخل إلى بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط الرسمي عبر الضغط هـــــــــنـــــــــــا
  • اختر من القائمة: خدمات نيابات المرور
  • اضغط على خيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
  • أدخل رقم اللوحة المرورية الخاص بسيارتك
  • اختر بين لوحة حروف وأرقام أو أرقام فقط حسب نوع لوحتك.
  • بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.
  • ستظهر لك قائمة مفصلة بالمخالفات المسجلة على السيارة، إن وجدت، مع إمكانية سدادها إلكترونيًا.

  • خدمات أخرى تقدمها بوابة المرور الإلكترونية

بالإضافة إلى الاستعلام عن مخالفات المرور، توفر المنصة الإلكترونية: 

  • خدمة التظلم على المخالفات إلكترونيًا.
  • طلب شهادة براءة الذمة المالية.
  • متابعة طلبات السداد أو التظلم
  • الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية عكفت على تسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين توفيرًا للوقت والجهد، إذ أصبح الآن بإمكانك الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 أونلاين من منزلك بسهولة تامة عبر الإنترنت، باستخدام رقم اللوحة المرورية فقط، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور أو الوقوف في طوابير الانتظار.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.


 

مرور مخالفات مرور مخالفات مرورية رقم السيارة رقم سيارة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والد الشيخ علي الدين أبو عوض

مجمع البحوث الإسلامية

(البحوث الإسلامية) يكرم الفائزين في مسابقة (ثقافة بلادي 2)..الاثنين

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر: الإيمان واليقين سبب صمود المسلمين في غزوة مؤتة.. وغزة اليوم تعيد المشهد

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد