اختفي واكتشفوا أنه غرق من الكاميرات .. استمرار البحث عن طفل داخل ترعة في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية عقب اكتشاف غرق طفل يبلغ من العمر 4 سنوات داخل ترعة في القرية.

البداية كانت باختفاء الطفل يسري رمضان 4 سنوات منذ أمس حيث بحثت عنه أسرته في كل مكان وانتشرت منشورات البحث عنه علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأثناء فحص الكاميرات اكتشفت الأسرة سقوط الطفل داخل ترعة مبطنة تمر داخل القرية وسط حالة من الذهول بين الجميع.

فيما يتجمع أهالي القرية للبحث عن الجثمان ومحاولة إخراجه من الترعة.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.