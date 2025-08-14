قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. إجازة المول النبوي للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم
الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهة بيراميدز بالدوري
انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي في أكتوبر
تعرف علي غيابات الأهلي أمام فاركو بالدوري
ماتت وهي بتخدم المرضي .. وزير الصحة ينعي ممرضة بمستشفي مطروح العام
الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم السكني
حريق مروع بقرية «طنامل» بالدقهلية يودي بحياة أربعيني ويصيب طفلة.. الأنبوبة السبب
وفاة شخص وإصابة 20 آخرين في انقلاب سيارة عمال بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي
من اللحوم إلى الدقيق .. الدقهلية تواجه الغش التجاري بحملات مكثفة و220 محضرًا | صور
بوتين يلتقي كبار القادة العسكريين قبل توجهه للقاء ترامب في ألاسكا
لفتة إنسانية من تشيلسي لعائلة جوتا بعد حصد جائزة كأس العالم للأندية
محافظات

بمشاركة 50 طليعاً .. مسابقة للرسم الفني ضمن مبادرة بداية بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

 نظمت إدارة شباب كفر الشيخ المسابقة الفنية في الرسم الفوري، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بمقر مركز شباب الطايفة، بمشاركة 50 طليعًا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب التابعة.

تأتي المسابقة ضمن سلسلة من البرامج الفنية والإبداعية التي تهدف إلى تنمية الوعي الفني وصقل المهارات الإبداعية لدى النشء والشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الوزارة برعاية المواهب الفنية والإبداعية وتشكيل عقول النشء على أسس من الثقافة والفن جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالمواهب الرياضية، مشددًا على أن الاستثمار في طاقات الشباب هو أساس بناء جيل واعٍ ومبدع.

وأسفرت المنافسات عن فوز روان فؤاد الغمري من مركز شباب حليس، ورحمة وعائشة من مطوبس، وجنا يوسف من مركز شباب النطاف، ولمياء الباز من مركز شباب الطائفة، حيث جرى تكريمهم وسط أجواء احتفالية مبهجة تعكس روح التنافس الإيجابي بين المشاركين.

وشاركت فايزة جمعة في تحكيم المسابقة وتقييم الأعمال وفق معايير الإبداع والدقة الفنية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وفريق عمل الإدارة والمركز.

كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ الرسم

