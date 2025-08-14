بمشاركة 50 طليعاً .. مسابقة للرسم الفني ضمن مبادرة بداية بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ المسابقة الفنية في الرسم الفوري، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بمقر مركز شباب الطايفة، بمشاركة 50 طليعًا وطليعة من أعضاء مراكز الشباب التابعة.

تأتي المسابقة ضمن سلسلة من البرامج الفنية والإبداعية التي تهدف إلى تنمية الوعي الفني وصقل المهارات الإبداعية لدى النشء والشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الوزارة برعاية المواهب الفنية والإبداعية وتشكيل عقول النشء على أسس من الثقافة والفن جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالمواهب الرياضية، مشددًا على أن الاستثمار في طاقات الشباب هو أساس بناء جيل واعٍ ومبدع.

وأسفرت المنافسات عن فوز روان فؤاد الغمري من مركز شباب حليس، ورحمة وعائشة من مطوبس، وجنا يوسف من مركز شباب النطاف، ولمياء الباز من مركز شباب الطائفة، حيث جرى تكريمهم وسط أجواء احتفالية مبهجة تعكس روح التنافس الإيجابي بين المشاركين.

وشاركت فايزة جمعة في تحكيم المسابقة وتقييم الأعمال وفق معايير الإبداع والدقة الفنية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، وبإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وفريق عمل الإدارة والمركز.