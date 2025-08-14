شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وزد في الدوري

أنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين سيراميكا كليوباترا ومنافسه زد المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة استحواذ وصلت لـ 65% مقابل 35% فقط لصالح زد .



وصل سيراميكا كليوباترا لمرمى زد في 7 مناسبات ولن افتقد الدقة في التصويب بـ تسديدة واحده فقط صحيحه أما زد وصل للمرمى في 4 مناسبات وسدد كرتين بشكل صحيح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة زد في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عمر الجزار - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل فريق زد بقيادة محمد شوقى يضم كلا من :

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع :على جلال ، محمد ربيعة ، أحمد كاستيلو ، أحمد طارق.

خط الوسط : ماتا ماجاسا ، أحمد الصغيرى ، مصطفى سعد ، أحمد عادل.

الهجوم : أحمد عاطف ، شادى حسين.