دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
محافظات

كاملة العدد.. زحام بشواطئ الإسكندرية وتباين ألوان الرايات

شاطئ البوريفاج
شاطئ البوريفاج
أحمد بسيوني

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، أن نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية قد قاربت على 100% ظهر اليوم وأن حالة البحر هادئة في القطاع الشرقي مع رفع الرايات الخضراء وفي القطاع الغربي تم رفع الرايات الصفراء.

شواطئ كاملة العدد

وذكرت الإدارة في بيان اليوم أن نسب إشغال شواطئ عروس البحر (سيدي بشر المميز)، وميامي المميز والبيطاش والعصافرة المميز وجزيرة الذهب والبوريفاج وصلت إلى نسب إشغال كاملة 100%.

المصايف تناشد المواطنين تجنب الزحام

وناشدت المواطنين عدم التوجه لهذه الشواطئ لتجنب الزحام، والتوجه بدلًا من ذلك إلى الشواطئ التي ما زالت قادرة على استقبال روادها وهي شاطئ السلسلة، وشاطئ جليم
وشواطئ بحري، وشواطئ العجمي والهانوفيل وأبو تلات.

تباين ألوان الرايات بين القطاعين الشرقي والغربي

وأعلنت الإدارة تباين ألوان الرايات بشواطئ المحافظة، حيث تم رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي نظرًا لاستقرار حالة الأمواج، بينما رفعت باقي شواطئ المحافظة الرايات الصفراء.

إدارة المصايف تطلب من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات

وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الاسكندرية مصايف الاسكندرية شواطئ الاسكندرية الرايات زحام

