ضبط 47 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، ضبط أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات موسعة بمركز الخارجة.

المرور على 25 منشأة غذائية

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم السبت، إنه جرى تنفيذ حملات تفتيشية والمرور على 25 منشأة غذائية بنطاق مدينة الخارجة، شملت المطاعم ومحال بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني، أسفرت عن ضبط 47 كجم من اللحوم المصنعة و2.9 كجم من الدهون غير الصالحة، وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.



وأضاف الكومي، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين، فيما تهيب المديرية بأصحاب المنشآت الغذائية ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتوفير بيئة تخزين ونظافة ملائمة للحوم والدواجن والأسماك، والتأكد من جودة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة.