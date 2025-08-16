بدء الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة 20 سبتمبر .. و15 قرارا عاجلا قبل العام الدراسي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتخاذ عددا من القرارات والإجراءات ، لضمان انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

الإلتزام بـ مصروفات المدارس القانونية وحظر تحصيل أي مبالغ إضافية

تقرر رسميا الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة للعام الدراسي 2025 / 2026 ، وفقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (156)، الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2025 ، المنظم لهذا الشأن، والالتزام بتطبيق كافة بنوده.

وتقرر حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى خارج النطاق الذي حددته القرارات الوزارية واللوائح المعتمدة وضرورة اتحاذ الإجراء القانوني حيال المخالفات فورا ضمانا للعدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية

الإلتزام بـ الزي المدرسي الموحد وعدم إجبار الاهالي على شراؤه من أماكن معينة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة إلتزام جميع الطلاب بالزي المدرسي الموحد المعتمد لما له من دور فاعل في ترسيخ قيم الانضباط داخل البيئة المدرسية على أن يترك لأولياء الأمور حرية اختيار أماكن شراء الزي دون تحديد جهة بعينها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بأحكام القرار الوزاري رقم (١٦٧) لسنة 2013، المنظم لهذا الشأن.

تسجيل الغياب إلكترونيا وفي السجلات يوميا وتفعيل لائحة الانضباط

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا بشكل إلكتروني للمراحل المتاح لها ذلك ، واخطار الوزارة بنسب الحضور يوميا ،وكذلك التسجيل بالسجلات المخصصة لذلك مع ضرورة اخطار أولياء الأمور دوريا بحالات الغياب تحقيقا للانضباط المدرسي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومكافحة التنمر والعنف بالمدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم

مكافحة الدروس الخصوصية بـ3 إجراءات عاجلة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكثيف الجهود الرامية لمكافحة الدروس الخصوصية من خلال تفعيل الدور الاكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستفادة من المحتوى التعليمي الرسمي وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يزاول التدريس خارج الاطار الرسمي المعتمد

آداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني وتفعيل الأنشطة التربوية

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها بإلتزام المدارس بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة الى تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني ومواجهة الفكر المتطرف بكافة أشكاله وذلك من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة مع التأكيد على الالتزام اليومي بآداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني بإعتبارهما من الركائز الأساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانضباط المدرسي

رحلات مدرسية تستهدف زيارة المشروعات القومية

وقررت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشجيع المدارس على تنظيم رحلات ميدانية تستهدف زيارة المشروعات القومية والمعالم التاريخية لما لها من دور فعال في ربط الطلاب بواقع مجتمعهم وتعزيز مشاعر الفخر والانتماء والوعي الوطني لديهم

متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية للتأكد من مدى إلتزامها بالمصروفات والكثافات والمناهج المعتمدة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية للتأكد من مدى إلتزامها بالضوابط المعتمدة لاسيما ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة

تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التنسيق المسبق مع الجهات الأمنية المختصة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة في محيط المدارس بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين والحفاظ على استقرار العملية التعليمية طوال فترة الدراسة والامتحانات ، وكذلك التنسيق الفوري مع الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم لتفعيل آليات إدارة الازمات والكوارث على مستوى المدارس والابلاغ عن مخالفات لضمات استمرارية عمل المؤسسة بكفاءة وفاعلية

و تقرر تفعيل التنسيق المستمر بين لجان إدارة الازمات والكوارث على مستوى المديريات والإدارات العامة للازمات والكوارث بالوزارة لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة أي طارئ

غلق أبواب المدارس فور انتهاء طابور الصباح وفحص هوية الزائرين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة احكام إجراءات الدخول والخروج وذلك من خلال غلق أبواب المدرسة فور انتهاء طابور الصباح وتفعيل دور الاشراف اليومي لضمان الانضباط ، مع التأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول وتسجيل بياناتهم بشكل فوري بالإضافة إلى التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التحقق من مغادرة جميع الطلاب حفاظا على امن وسلامة المنشآة التعليمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة استمرار التنسيق والتواصل الفعال مع رؤساء الاحياء والوحدات المحلية بهدف معالجة المشكلات البيئية والمجتمعية التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية من خلال التعاون في اعمال النظافة والانارة وصيانة محيط المدارس

منع التدخين داخل الحرم المدرسي بجميع اشكاله

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منع التدخين داخل الحرم المدرسي بجميع اشكاله سواء من قبل اللاب او العاملين او الزائرين حفاظا على الصحة العامة وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وخالية من الملوثات تتماشى مع القيم التربوية والمعايير الصحية المعتمدة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في اطار تنظيمي واضح ومحدد بما لا يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية او البيئة المحيطة حرصا على توفير مناخ تعليمي هادئ ومنضبط

تخصيص مواعيد محددة وثابتة لاستقبال أولياء الأمور في المدارس

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعزيز التواصل الإيجابي مع المعلمين واولياء الأمور من خلال تخصيص مواعيد محددة وثابتة لاستقبالهم داخل المدرسة وفقا للمنصوص عليه بالخريطة الزمنية المعتمدة مما يضمن توفير بيئة يسودها الاحترام المتبادل ويسهم في دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة في العملية التعليمية

منع دخول مندوبي المبيعات او أي جهات دعائية إلى المدارس

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بمنع دخول مندوبي المبيعات او أي جهات دعائية إلى المدارس تحت أي ظرف وذلك حفاظا على الطلاب من التأصيرات التجارية غير التربوية وضمانا لحيادية العملية التعليمية ونقائها من أي توجهات دعائية او مصالح تجارية

حظر استخدام اسوار المدارس في أي أغراض دعائية او إعلانية

وقررت وزارة التربية والتعليم أيضا حظر استخدام اسوار المدارس في أي أغراض دعائية او إعلانية تحمل شعارات سياسية او تجارية او حزبية والاقتصار على تعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم اهداف العملية التعليمية حفاظا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية وصونا لحيادها

حظر التطرق داخل المدارس الى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسية او دينية

وتقرر حظر التطرق داخل المدارس الى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسية أو دينية حفاظا على حيادية المؤسسة التعليمية وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي

استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضرورة استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية ، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية (خط عرض 22) وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيا كان مصدرها ومراعاة الدقة عند استخدامها في أي عروض او مكاتبات او دراسات او أي محررات رسمية

موعد بدء الدراسة في المدارس

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت أن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 هو يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة وأن يكون موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.