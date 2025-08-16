بتنشر الغسيل وذراعها ظهر..مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية



شهدت منطقة باكوس شرقي الإسكندرية واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، -بحسب اعترافاته- عقب مشادة كلامية بينهما بسبب ظهور جزء من ذراعها أثناء قيامها "بنشر الغسيل" في شرفة شقتهما وتطور الخلاف سريعا إلى مشاجرة انتهت بإقدام الزوج على الاعتداء عليها بشكل مميت، وسط ذهول الجيران الذين حاولوا التدخل دون جدوى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة أول الرمل، بورود إشارة من أحد المستشفيات تفيد بوصول سيدة في حالة حرجة مصابة بجروح بالغة في الرأس، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين داخل صالة الشقة، على خلفية اعتراض الزوج على ظهور ذراع زوجته أثناء وقوفها في الشرفة لنشر الغسيل.

وقال شهود إن الزوج اعتدى على زوجته بالضرب على وجهها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وارتطام رأسها بحافة السيراميك، لتصاب بجرح غائر بالرأس تسبب في وفاتها.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، فيما تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة أول الرمل، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، مباشرة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة ربة منزل، عقب مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها داخل شقتهما بمنطقة باكوس، بسبب خلافات أسرية.