في هذا اليوم والساعة.. تبكير مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن تبكير مواعيد تشغيل الخدمة، لتبدأ الرحلات من محطة الإسكندرية الزراعي في تمام الساعة الخامسة صباحًا بدلًا من السادسة صباحًا، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.

وأكدت الشركة أن القرار جاء استجابةً لطلبات مستخدمي الأتوبيس الترددي، خاصةً العاملين الذين يبدأون أعمالهم في وقت مبكر من اليوم.

وأوضحت أن هذا التعديل يعكس حرصها على تلبية احتياجات الركاب وتقديم خدمة أكثر مرونة تراعي مواعيدهم اليومية.

وتعد خدمة الأتوبيس الترددي إحدى وسائل النقل الجماعي الحديثة التي أطلقتها وزارة النقل ضمن خططها لتطوير المنظومة وتوفير خيارات نقل آمنة وميسّرة للمواطنين.