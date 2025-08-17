قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

كرّم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، الربان ولاء حافظ وأهداه درع قناة السويس تقديرًا لنجاحه في تسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل أطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي لمدة تجاوزت 6 ساعات على عمق 5 أمتار تحت إشراف طبي كامل.

حضر التكريم الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والمهندس جمال أبو الخير مدير إدارة الرئاسة، والمهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خلال اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على استضافة الفعاليات والمبادرات الرياضية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لرعاية الأبطال في الرياضات المختلفة في إطار الدور المجتمعي للهيئة بمدن القناة.

وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه وتقديره بما حققه الربان ولاء حافظ من إنجاز، وفخره بما قدمه من رسالة ملهمة وصورة مشرفة تعكس التحدي والإصرار.

وأشار الفريق ربيع إلى اهتمام المنظومة الرياضية لنادي القناة برعاية الأنشطة الرياضية لذوي الهمم حيث انضم مؤخرا نشاطا جديدا لتنس الطاولة في خطوة جديدة تعكس اهتمام الهيئة بذوي الهمم ووضعهم ضمن أولويات العمل المجتمعي والرياضي.  

من جانبه، وجه الربان ولاء حافظ الشكر لهيئة قناة السويس على تقديم الدعم اللازم لنجاح الفعالية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستضافة الحدث الرياضي وما سبقه من تدريب ورعاية بمجمع حمامات السباحة التابع للهيئة.

وأشار الربان حافظ إلى أن تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس سيكون دافعا لعقد العديد من الفعاليات القادمة لرفع اسم "مصر" حيث يستعد حاليا لعقد فعالية رياضية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر القادم بمشيئة الله.


            

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

ترشيحاتنا

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

خلال الأسبوع الماضي.. 506 إذون تصدير لحاصلات زراعية

إيهاب واصف

شعبة الذهب: نسعى لزيادة عدد الشركات الحاصلة على شهادة RJC خلال الفترة المقبلة

جانب من الجولة

تقدم كبير في تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين وديارنا ببني سويف الجديدة

بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد