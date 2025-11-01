قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يؤكد أهمية استمرار جهود دعم الهوية الثقافية المصرية والعربية

افاق
افاق
كتب محمود مطاوع

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الإصدار الأول من مجلة «آفاق: المجلة العربية للدراسات الثقافية»، وهي دورية علمية محكّمة نصف سنوية تُعنى بالدراسات والبحوث الثقافية من منظور نقدي يدمج بين الأبعاد النظرية والمنهجية المتعددة في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتسعى المجلة إلى إثراء الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي عبر تعزيز الحوار المعرفي والإنتاج الثقافي الخلاق، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والمفكرين لدراسة الظواهر الثقافية في سياقاتها المحلية والإقليمية والعالمية، ومواكبة التطورات النظرية والمنهجية في مجالات الدراسات الثقافية الحديثة، بما يشمل أبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية.

كما تهدف إلى تقديم الدعم المؤسسي للمجتمع الأكاديمي في مجالات الدراسات الثقافية والإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير النشر العلمي والتحكيم الدولي.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق مجلة «آفاق: المجلة العربية للدراسات الثقافية» يأتي امتدادًا لدور المركز كمؤسسة فكرية وطنية تسعى لترسيخ ثقافة البحث والتحليل في مختلف مجالات المعرفة، وليس فقط في الجوانب الاقتصادية أو الإدارية، بل في عمقها الإنساني والثقافي.

فالثقافة – كما أكد – تمثل الإطار الأوسع الذي تتشكل داخله القيم والمفاهيم والاتجاهات التي تؤثر في عملية صنع القرار العام، ومن ثم فإن العناية بالدراسات الثقافية هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع المعرفة القادر على مواكبة التحولات الفكرية والاجتماعية في العالم.

وأشار الجوهري إلى أن هذا الإصدار الجديد يندرج ضمن سياسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نحو إثراء الحوار الثقافي والفكري والانفتاح على المجال العام في مصر والعالم العربي، من خلال دعم المجتمع الأكاديمي وتشجيع الدراسات البينية التي تجمع بين الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا.

وشدّد على أن المجلة تمثل خطوة نوعية جديدة ضمن سلسلة الإصدارات العلمية المحكمة التي أطلقها المركز خلال الأعوام الماضية، وتأتي لتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين العرب للمشاركة في بناء سردية ثقافية عربية معاصرة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والانفتاح الحضاري.

يضم العدد الأول مجموعة ثرية من الدراسات والمقالات التي تتناول موضوعات معاصرة في الفكر والثقافة، منها: بلاغة الفضح، الحضور الديني في العصر الرقمي، تناقضات الحداثة، البعد الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية، الاستشراق الذاتي، الإغواء في الإعلانات الترويجية وتأثيره على الرأي العام، التاريخ الاجتماعي والسياسي للأغنية العربية، والعلاقة بين المؤلف والنص في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما يحتوي العدد على قراءات نقدية لعدد من الإصدارات الحديثة مثل: الفتوى في العصر الرقمي لأوليفييه روا، والكرامات الصوفية لممدوح فرّاج النابي، إلى جانب مقالات فكرية حول أم كلثوم ودورها في دعم المجهود الحربي، وملامح الثقافة الصينية، وفلسفة الصحة والمرض، وإشكاليات العلوم الإنسانية في أوقات الصراع والتغير.

وشارك في هذا الإصدار نخبة من كبار المفكرين والباحثين العرب والأجانب، من بينهم: أوليفييه روا، فدوى الجندي، سعد البازعي، محمد مشبال، سعيد المصري، جيهان زكي، وليد الخشاب، ممدوح النابي، ثريا أسعدي، المهدي مستقيم، منير السعيداني، نهى ميلور، هالة الحفناوي، ولويس بيلين.

تخطط المجلة لإصدار أعداد خاصة تتناول قضايا نوعية محورية في الحقل الثقافي العربي، من بينها: التراث الثقافي في المدن العربية، الثقافة الرقمية من التكنولوجيا إلى الحياة اليومية، اقتصاديات الثقافة والإبداع، والثقافة الذكورية والمواطنة.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الإصدار الأول من مجلة «آفاق: المجلة العربية للدراسات الثقافية»، وأثنى على الجهد المبذول في إعدادها وإخراجها بمستوى علمي وفكري رفيع، مؤكدا أهمية استمرار جهود دعم الهوية الثقافية المصرية والعربية، بما يعكس إيمان الدولة بدور الثقافة في بناء الوعي وصياغة السياسات المستنيرة الداعمة للتنمية.

كما أكد أن هذا الإصدار يعكس التطور الذي يشهده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنويع مجالات اهتمامه البحثي، وتقديم إسهامات فكرية تعمّق الوعي وتدعم الجهود الوطنية لبناء مجتمع المعرفة في مصر.

كبار المفكرين والباحثين الثقافة الصينية الذكاء الاصطناعي آفاق الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

المضبوطات بالغربية

ضبط صاحب مخبز بحوزته 230 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم بالغربية

صورة أرشيفية

تحرير 125 مخالفة مرورية في حملات أمنية بشوارع الغربية

المتهمين

القبض على 16 شخصا يستغلون 15 طفلا فى التسول بالقاهرة والجيزة

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد