اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

في حضور رؤساء الحكومة والمخابرات والرقابة.. تكليفات رئاسية حاسمة لوزيري الداخلية والاتصالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير صدى البلد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات هامة ومحددة لوزيري الداخلية والاتصالات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ضم رئيسي مجلس الوزراء والمخابرات العامة، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.

تعكس هذه التكليفات الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لملف أمن المعلومات في ظل التحديات الراهنة، وتهدف إلى وضع إطار استراتيجي متكامل لمواجهة التهديدات السيبرانية وضمان سلامة الأنظمة والبنية التحتية الرقمية للدولة، مما يضمن استمرارية الخدمات ويحمي مصالح المواطنين والمؤسسات.

تكليفات رئاسية حاسمة لوزيري الداخلية والاتصالات

تعزيز كفاءة الشركات وتوسيع نطاق تغطيتها
تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين 
مواصلة دعم قدرات الشبكات وتوسيع مناطق التغطية
الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة لا سيّما الجيل الخامس
دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة
الموضوعية في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى
وضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي
الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها

خطط تطوير شبكات الاتصالات

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجّه السيد الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس.

مصر تستضيف أكثر من 260 مركز لشركات التعهيد

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع قد اعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام ٧٤ شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى عام ٢٠٢٤، بتوقيع التزامات بتعيين ٦٠ الف متخصص في مصر، مضيفاً أن مصر تستضيف أكثر من ٢٦٠ مركز لشركات التعهيد منها حوالي ١٩٠ مركزاً لشركات عالمية. 

وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ ٨٣ شركة خلال عام ٢٠٢٥، مع استهداف الوصول إلى ١٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٨. كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها. 

كما وجّه الرئيس السيسي بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

السيسي توجيهات الداخلية الاتصالات المخابرات العامة الأمن السيبراني وحماية البيانات التحديات

