قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
الزمالك يدرس عودة شيكو بانزا أمام مودرن سبورت بعد تعافيه من الإصابة
القاهرة الخبارية تسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
مستقبل وطن: مصر ستظل ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني:الأجيال القادمة من شعبنا ستتذكر الموقف المصري الصلب ضد التهجير
ما حكم نزول الحيض أثناء الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب ببرنامج حواء
الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية
حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس
فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د.محمد عسكر يكتب: ما بين الورقة والقلم ولمسة الشاشة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى
د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى
د. محمد عسكر

في عالم صار فيه الإنترنت أشبه بالهواء الذي نتنفسه، لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات ولا المعرفة تقتصر على ما تحمله الكتب، بل بات كل شيء في متناول الأصابع. ومع هذا التحول الجذري، أخذت تتشكل أمامنا فجوة آخذة في الاتساع بين الأجيال؛ ليست فقط مجرد فرق في سرعة الكتابة على لوحة المفاتيح أو فى براعة إستخدام الهاتف الذكى، بل إنها تعكس إختلافاً أعمق في طريقة التفكير، وأسلوب التعلم، وفلسفة التعامل مع التكنولوجيا ذاتها.

جيل ما قبل الإنترنت، ممن وُلدوا قبل التسعينيات، عرف التكنولوجيا كزائر متأخر في حياته، جاء بعد أن تشكلت عاداته وتحددت أدواته المعرفية. هذا الجيل نشأ على الورقة والقلم وإستخدام الهاتف الأرضي، وتابع الأخبار من الصحف أو نشرات التلفاز، ورأى في الكمبيوتر أداة تُستخدم لإنجاز مهمة محددة، لا رفيقاً دائماً فى كل تفاصيل الحياة اليومية.

 أما جيل الألفية ومن بعدهم، فقد وُلدوا في عالم متصل بالأنترنت على مدار الساعة، حيث الهاتف الذكي حاضر منذ الطفولة، والمعلومة لا تحتاج رحلة بحث شاقة بل لمسة شاشة، والأصدقاء يمكن أن يكونوا في أي مكان فى العالم على بُعد قارات لكنهم حاضرون يومياً، أقرب من جيران المنزل.

هذه الفجوة لم تولد من فرق العمر وحده، بل هي نتاج بيئات نشأة متباينة، وسرعة مذهلة في التغير التقني، وتفاوت واضح في الفرص التعليمية والإقتصادية. مدارس التسعينيات لم تكن تعرف البحث على الإنترنت ولا برمجة التطبيقات، بينما يعيش أطفال اليوم تجارب تصميم الروبوتات والذكاء الإصطناعي في سنوات تعليمهم الأولى. الشركات التي إعتمدت لعقود على الفاكسات والمستندات الورقية، باتت تُدير إجتماعاتها عبر "زوم" وتستعين بالذكاء الإصطناعي في إتخاذ القرارات. وبينما يحاول الكبار التكيف بخطوات أبطأ، وأحياناً بشعور من الحيرة أو الخوف والتردد، ينظر الصغار بدهشة إلى فكرة العيش بلا تطبيقات يعتبرونها من بديهيات الحياة، كالماء والكهرباء.

المسألة لا تتوقف عند إختلاف الأدوات، بل إنها تتجاوزها لتصنع عالَمين ثقافيّين متباعدين. ففي سوق العمل، أصبح إتقان المهارات الرقمية شرطاً أساسياً للبقاء في المنافسة، ومن يفتقر إليها يجد نفسه خارج المشهد مهما بلغت خبرته التقليدية. وفي تفاصيل الحياة اليومية، قد يتحول الجهل بالتعامل مع البنوك الإلكترونية أو التطبيقات الحكومية إلى عائق أمام إنجاز أبسط المعاملات. حتى داخل الأسرة الواحدة، قد تصبح مجموعات "واتساب" أو النقاشات على وسائل التواصل فضاءات مغلقة على من لا ينخرطون فيها رقمياً. أما اللغة الرقمية — من الإيموجي والميمز إلى الترندات — فقد تبدو كطلاسم مبهمة لمن لم ينشأ وسطها، لتضيف حاجزاً لغوياً وثقافياً جديداً بين الأجيال.

ورغم اتساع الهوة، فإن بناء الجسر ما زال ممكناً. لكن الأمر يتطلب أولاً إدراك أن الفجوة الرقمية ليست مسألة تقنية فحسب، بل قضية مجتمعية وثقافية في جوهرها. يمكن للمدارس أن تغرس في الأطفال مهارات البحث والتفكير النقدي وأمن المعلومات، ليصبحوا قادرين على مساعدة الأكبر سناً في عبور العالم الرقمي. ويمكن للمؤسسات والمجتمع المدني إطلاق برامج تدريبية مبسّطة وميسّرة لكبار السن، لتفتح أمامهم أبواب الخدمات الحديثة بدل أن تبقيها مغلقة. 

وفي داخل البيوت، يمكن أن يتحول الأبناء إلى معلمين لآبائهم في إستخدام التطبيقات والمنصات، مقابل أن ينقل الآباء خبراتهم الحياتية وقيمهم الإنسانية التي لا تُختصر في شاشة أو كود. أما التكنولوجيا ذاتها، فيمكن تصميمها بواجهات أبسط وأكثر شمولاً، تراعي المستخدمين الجدد وتمنحهم الإحساس بالتمكين بدلاً من أن تدفعهم إلى الانسحاب من اللعبة.

الفجوة الرقمية ليست قدراً محتوماً، لكنها إذا تُركت بلا معالجة قد تتحول إلى جدار يفصل بين من يعيشون على أرض الواقع ومن يُحلّقون في فضاء الإنترنت. فالتكنولوجيا يمكن أن تكون حائطاً أو جسراً، والإختيار في النهاية لنا: نحن من نقرر إن كانت الشاشة نافذة نُطلّ منها معاً على المستقبل، أو حاجزاً نختبئ خلفه، فنمضي في مسارين متوازيين لا يلتقيان مهما اقتربنا.
 

الهاتف الذكى لتكنولوجيا الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

أمين (البحوث الإسلامية) يتفقَّد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أمين البحوث الإسلامية يتفقد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة.. 7 أدعية وردت عن السنة النبوية

الدكتور عباس شومان

تفسد الأخلاق.. عباس شومان يحذر الشباب من لعبة الروبلكس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ما بين الورقة والقلم ولمسة الشاشة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل .. والرهان الأخير!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

المزيد