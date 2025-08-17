خبير اقتصادي: لدينا 629 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة العامة للدولة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك نحو 5 مؤسسات يصدرون تقريرا عن مستوى النمو الاقتصادي للدول وبخاصة مصر، مشيرا إلى أن هناك شهادة من تلك المؤسسات أشادت بمرونة سعر الصرف في مصر.

الاستثمارات الأجنبية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تجاوز فيها -لأول مرة- احتياطي النقد الأجنبي 49 مليار دولار، علاوة على تحسن مستوى الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

ولفت مصطفى بدرة إلى أن هناك 629 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، منوها أن التضخم يحتاج فترة كبيرة للانخفاض، بالتزامن مع توجيهات رئيس الحكومة بتنفيذ مبادرات لخفض الأسعار المتعلقة بالسلع.

ونوه مصطفى بدرة أن وعي الشعب المصري ساهم كثيرا في تحسين معدلات النمو والمستوى الاقتصادي للدولة.