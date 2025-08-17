صدي البلد يكشف خطوات تحرك الأهلي حال إيقاف محمد هاني

يدرس مسئولي الأهلي تقديم شكوي رسمية الي الإتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمد معروف لطرده محمد هاني في الدقيقة 91 من مباراة فاركو ، وقال مسئولي الأهلي أن معروف تعمد توجيه الانذار الثاني لهاني وطرده رغم انه كان يبحث علي لاعب يمنحه شارة القيادة .

وأضاف أن مسئولي الأهلي سوف يطلبون سماع تسجيلات تقنية الفيديو للتأكد من تجاوز اللاعب محمد هاني في حق الحكم كما تردد.

فيما وجه محمد يوسف المدير الرياضي انتقادا حادا لهاني في غرفة الملابس حيث أكد له أنه لا يستحق الطرد ولكن كان يجب الخروج من أقرب خط وتجنب الدخول في أي كلام لأنه في النهاية حكم المباراة. .

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدا الاثنين باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة غزل المحلة التي تقام علي ملعب الأخير يوم 25 أغسطس الجاري في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري، ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة طبقا لنظام المسابقة حيث تعفي القرعة أحد الفرق لان البطولة تقام من 21 ناديا.

ومنح الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لاعية راحة سلبية لمدة يومين علي أن يعود للتدريبات غدا الأثنين حيث سيخوض الفريق مباراة ودية في الفترة المقبلة.

