ريبيرو لـ لاعبي الأهلي: محدش يقولي الجو حر

كشف الإعلامي سيف زاهر، رسالة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى لاعب الفريق، بعد شكواهم من موعد المران الصباحي.

وقال سيف زاهر في تصريحات خلال برنامجه على قناة “أون سبورت": ”ريبيرو بيعمل مران الأهلي الساعة 10 صباحا، ولاعيبة كتير قالوله يا كابتن الجو حار جدا وبنتمرن من 10 ونص لـ 12 ونص كتير جدا".

وتابع زاهر: “ريبيرو رد على لاعبي الأهلي وقال لهم أنا عايزكم تتعودوا على الجو ده عشان لما نلعب في أفريقيا محدش يقولي الجو حار، ونكون متعودين على الأجواء دي”.

وأتم: “ريبيرو أيضا كان يصر على أن يكون تدريب الأهلي صباحا خلال فترة تواجد الفريق بأمريكا خلال كأس العالم للأندية 2025”.