خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية..الصحة تبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيباستيان هالر يرحل عن بوروسيا دورتموند نهائيا

إسراء أشرف

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين،  رحيل مهاجمه الإيفواري سيباستيان هالر نهائيًا إلى صفوف أوتريخت الهولندي، الذي لعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

كما أعلن نادي أوتريخت الهولندي في بيان رسمي، عن شراء المدة المتبقية من عقد سيباستيان هالر مع بوروسيا دورتموند.

من جانبه قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، في بيان رسمي: "كتب هالر فصلًا مميزًا في تاريخ نادينا، بعدما قاوم مرض السرطان بقوة ملهمة. الآن يعود إلى أوتريخت، النادي الذي يحظى بمكانة خاصة لديه، حيث شارك معه بانتظام في الأشهر الماضية. نتمنى له كل التوفيق مستقبلًا، والأهم الصحة والعافية."

ويبلغ هالر من العمر 31 عامًا، وكان قد ابتعد عن الملاعب لنحو 6 أشهر بعد إصابته بسرطان الخصية، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة.

وسبق للمهاجم الإيفواري الدفاع عن ألوان أوتريخت بين عامي 2015 و2017، قبل أن يعود إليه في يناير الماضي على سبيل الإعارة، عقب فترة قصيرة مع ليجانيس الإسباني.

من جانبه، قال هالر في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "تلقيت عروضًا عدة هذا الصيف، لكن بالنسبة لي كان هناك سيناريو مثالي واحد فقط، وهو العودة إلى أوتريخت."

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

نتنياهو

تحت ضغط الشارع والجيش.. نتنياهو يخطط للتراجع عن شروطه في حرب غزة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

محافظ الشرقية

دعاوى قضائية تتهم فولكس فاجن العالمية بالاحتيال في السيارات الكهربائية

فولكس فاجن

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية

فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

