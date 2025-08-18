سيباستيان هالر يرحل عن بوروسيا دورتموند نهائيا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، رحيل مهاجمه الإيفواري سيباستيان هالر نهائيًا إلى صفوف أوتريخت الهولندي، الذي لعب له في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

كما أعلن نادي أوتريخت الهولندي في بيان رسمي، عن شراء المدة المتبقية من عقد سيباستيان هالر مع بوروسيا دورتموند.

من جانبه قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، في بيان رسمي: "كتب هالر فصلًا مميزًا في تاريخ نادينا، بعدما قاوم مرض السرطان بقوة ملهمة. الآن يعود إلى أوتريخت، النادي الذي يحظى بمكانة خاصة لديه، حيث شارك معه بانتظام في الأشهر الماضية. نتمنى له كل التوفيق مستقبلًا، والأهم الصحة والعافية."

ويبلغ هالر من العمر 31 عامًا، وكان قد ابتعد عن الملاعب لنحو 6 أشهر بعد إصابته بسرطان الخصية، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة.

وسبق للمهاجم الإيفواري الدفاع عن ألوان أوتريخت بين عامي 2015 و2017، قبل أن يعود إليه في يناير الماضي على سبيل الإعارة، عقب فترة قصيرة مع ليجانيس الإسباني.

من جانبه، قال هالر في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "تلقيت عروضًا عدة هذا الصيف، لكن بالنسبة لي كان هناك سيناريو مثالي واحد فقط، وهو العودة إلى أوتريخت."