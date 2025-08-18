محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم ، أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمقر مديرية التربية والتعليم سابقًا مدينة الخارجة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولي رئيس المركز ، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

حيث تابع معدلات التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية؛ للانتهاء في الموعد المحدد ودخول المدرسة الخدمة العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٩ مليون جنيه

من جانبه، أوضح الزملوط أن المدرسة تُقام على مساحة ٩٦٩٠م٢ وتتكون من ٦ مباني تضم الفصول الدراسية ومباني إقامة منفصلة للبنين والبنات و١٢ معمل متنوع ومطعم وقاعات استذكار و لياقة بدنية و ملاعب رياضية و صالة متعددة الأغراض.