في زيارة ميدانية وزير الكهرباء يتفقد تحكم الدقي والمركز الرئيسي للبيانات

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال زيارة ميدانية اليوم الإثنين، مركز تحكم الدقي بمحافظة الجيزة، والمركز الرئيسي لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمحافظة القاهرة.

وشملت الزيارة الميدانية تفقد سير العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، والتأكيد على الالتزام بالتوقيت المحدد لإنجاز المشروع والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار.

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بزيارة مركز تحكم الدقي التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المركز حول وضع شبكة التوزيع وقدرتها على استيعاب الأحمال المرتفعة، ودور المركز في الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وكفاءة عمل أنظمة التحكم والاتصالات المطورة، والتحكم آلياً في عمليات فصل وتوصيل التيار الكهربائي وتقليل زمن إصلاح الأعطال ومتابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية.

وشملت الجولة زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إضافة مصدر تغذية كهربائية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، حيث تفقد الدكتور محمود عصمت مستجدات التنفيذ والمراحل التي تم الانتهاء منها وإجراء الاختبارات اللازمة والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المعنية وعدم وجود عقبات والالتزام بالمخطط الزمنى الذى تم تحديده.

واطمئن الوزير على كفاءة التحميل على مصدري التغذية لمحطة محولات جزيرة الدهب، وتوفير القدرات اللازمة لعمل المحطة بكامل سعتها من خلال مصدر التغذية الأساسي، وكذلك المصدر الإضافي الذى تم توفيره بواسطة الحفر النفقي أسفل خطوط السكة الحديد.

وشملت الجولة الميدانية زيارة مركز البيانات الرئيسي للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتفقد خلالها الدكتور محمود عصمت، الأقسام المختلفة داخل المركز، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل ودور المركز في خدمة ودعم الشبكة الموحدة للكهرباء وحفظ وتأمين وحماية البيانات، وكذلك الدور المنوط به في خطط دعم الشبكة والتخطيط والدراسات المستقبلية ورسم السياسات والتي تعتمد على دقة البيانات وصحة المعلومات، وتابع الربط والتنسيق مع مركز البيانات التبادلي بمحافظة الإسماعيلية، موجها بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمنى لكافة مشروعات دعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على مجابهة الأحمال المرتفعة والزيادة في الاستهلاك.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة وقادرة على استيعاب ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك وأنها نجحت في تأمين التغذية لكافة الاستخدامات بكفاءة وجودة واستمرارية خلال موجة الحر الشديدة الأسبوع الماضي.

وأوضح أن العمل مستمر في إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في المتابعة والتفتيش، وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل واستمرار تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي ومجريات التشغيل.

وأكد أهمية التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة للمواطنين، والعمل على خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل معها، مضيفا أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.