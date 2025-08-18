قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير
وظائف جامعة عين شمس 2025.. مدرس بكلية الطب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
حصيلة ضحايا حرائق إسبانيا ترتفع إلى أربعة بعد مصرع رجل إطفاء في ليون
محمود فوزي: الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل بناء المستقبل والاعتماد على العلم
الاحتلال يواصل تدمير حي الزيتون لليوم الثامن ونزوح جماعي للسكان
أخبار البلد

في زيارة ميدانية وزير الكهرباء يتفقد تحكم الدقي والمركز الرئيسي للبيانات

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال زيارة ميدانية اليوم الإثنين، مركز تحكم الدقي بمحافظة الجيزة، والمركز الرئيسي لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمحافظة القاهرة.

 وشملت الزيارة الميدانية تفقد سير العمل على إضافة مصدر تغذية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، والتأكيد على الالتزام بالتوقيت المحدد لإنجاز المشروع والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الإطار.

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بزيارة مركز تحكم الدقي التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المركز حول وضع شبكة التوزيع وقدرتها على استيعاب الأحمال المرتفعة، ودور المركز في الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وكفاءة عمل أنظمة التحكم والاتصالات المطورة، والتحكم آلياً في عمليات فصل وتوصيل التيار الكهربائي وتقليل زمن إصلاح الأعطال ومتابعة تحسين جودة التغذية الكهربائية.

وشملت الجولة زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إضافة مصدر تغذية كهربائية ثالث إلى محطة محولات جزيرة الدهب عبر نهر النيل، حيث تفقد الدكتور محمود عصمت مستجدات التنفيذ والمراحل التي تم الانتهاء منها وإجراء الاختبارات اللازمة والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المعنية وعدم وجود عقبات والالتزام بالمخطط الزمنى الذى تم تحديده.

واطمئن الوزير على كفاءة التحميل على مصدري التغذية لمحطة محولات جزيرة الدهب، وتوفير القدرات اللازمة لعمل المحطة بكامل سعتها من خلال مصدر التغذية الأساسي، وكذلك المصدر الإضافي الذى تم توفيره بواسطة الحفر النفقي أسفل خطوط السكة الحديد.

وشملت الجولة الميدانية زيارة مركز البيانات الرئيسي للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتفقد خلالها الدكتور  محمود عصمت، الأقسام المختلفة داخل المركز، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل ودور المركز في خدمة ودعم الشبكة الموحدة للكهرباء وحفظ وتأمين وحماية البيانات، وكذلك الدور المنوط به في خطط دعم الشبكة والتخطيط والدراسات المستقبلية ورسم السياسات والتي تعتمد على دقة البيانات وصحة المعلومات، وتابع الربط والتنسيق مع مركز البيانات التبادلي بمحافظة الإسماعيلية، موجها بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمنى لكافة مشروعات دعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدرتها على مجابهة الأحمال المرتفعة والزيادة في الاستهلاك.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة وقادرة على استيعاب ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك وأنها نجحت في تأمين التغذية لكافة الاستخدامات بكفاءة وجودة واستمرارية خلال موجة الحر الشديدة الأسبوع الماضي.

وأوضح أن العمل مستمر في إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في المتابعة والتفتيش، وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل واستمرار تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي ومجريات التشغيل.

وأكد أهمية التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة للمواطنين، والعمل على خفض نسب الأعطال وتطبيق معايير الجودة في التعامل معها، مضيفا أن الشبكة الموحدة للكهرباء نجحت في اجتياز اختبار لم تتعرض له من قبل وهو ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.

الكهرباء وزير الكهرباء مركز تحكم الدقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

