برلمان

بعد واقعة سائق «النقل الذكي».. ما عقوبة تعاطي المخدرات أثناء القيادة؟

عبد الرحمن سرحان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أحد سائقي شركات النقل الذكي وهو يتعاطى المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة، ما أثار حالة من الغضب والمطالبة بتشديد الرقابة على سائقي الميكروباص والأجرة والتطبيقات الذكية حفاظًا على أرواح المواطنين.

وفي هذا الإطار، يحدد قانون المرور الحالي عقوبات صارمة لمتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وذلك للحد من الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق.

عقوبات قانون المرور

المادة 76 من قانون المرور تنص على أن: يعاقب كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

إذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

أما إذا أسفرت الواقعة عن وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، فتصل العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

سحب الرخصة عند الضبط

كما نصت المادة 66 من القانون على سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا عند ضبط السائق للمرة الأولى تحت تأثير المخدر أو الخمر، أو في حال امتناعه عن إجراء الفحص الطبي أو الهروب من الفحص.

وتأتي هذه العقوبات في إطار سعي الدولة للحد من نزيف الدماء على الطرق، والتأكيد على أن القيادة تحت تأثير المخدرات جريمة لا تضر بالسائق فقط، بل تهدد حياة الركاب والمارة ومستخدمي الطرق جميعًا.

النقل الذكي شركات النقل الذكي مواقع التواصل الاجتماعي قانون المرور المرور

