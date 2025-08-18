يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بعد انتشار فيديو مثير له

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق "الظاهر بمقطع الفيديو " يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكى – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة .

بمواجهته إعترف بتعاطيه لمادة "البودر" المخدرة أثناء إصطحابه لأحد الأشخاص فى إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.