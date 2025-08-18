قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
بعد الهزيمة لمُذلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
إصابة 5 أشخاص في تصام سيارتين على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

همت الحسينى

أصيب 5 أشخاص باصابات خطيره في تصادم سيارة ملاكي باخرى على طريق  دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ملاكي بأخرى على طريق دكرنس أمام مضرب فرعون؛  حيث أصيب خمسه أشخاص .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين اصابه كلا من، على محمد على عبد الرحمن 51 عاما كسر بالركبة اليسرى
عبد الفتاح محمد عبد الهادى 51 عاما واصابته كسر بالضلوع ، حنان السيد عبد الغنى 40 عاما  واصابتها ما بعد الارتجاج ، مروة ممدوح الراجحى 37 عاما واصابتها نزيف داخلى وإيمان سامح السيد 25 عاما واصابتها نزيف بالمخ وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين الى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج، وجار تحرير المحضر اللازم لاختار النيابه العامة.

