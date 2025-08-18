إصابة 5 أشخاص في تصام سيارتين على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

أصيب 5 أشخاص باصابات خطيره في تصادم سيارة ملاكي باخرى على طريق دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ملاكي بأخرى على طريق دكرنس أمام مضرب فرعون؛ حيث أصيب خمسه أشخاص .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين اصابه كلا من، على محمد على عبد الرحمن 51 عاما كسر بالركبة اليسرى

عبد الفتاح محمد عبد الهادى 51 عاما واصابته كسر بالضلوع ، حنان السيد عبد الغنى 40 عاما واصابتها ما بعد الارتجاج ، مروة ممدوح الراجحى 37 عاما واصابتها نزيف داخلى وإيمان سامح السيد 25 عاما واصابتها نزيف بالمخ وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين الى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج، وجار تحرير المحضر اللازم لاختار النيابه العامة.