بضاعة قيمتها 3 ملايين جنيه.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بالقليوبية.. صور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام شخصين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية .

بالفحص تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – كمية لمخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.