امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
بعد الهزيمة المُذهلة.. إقالة مدرب سانتوس البرازيلي رسميا
قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
أستاذ بالأزهر: دراسات الجدوى وعلم الإدارة مأخوذة من هذا المبدأ النبوي
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

شاهد.. عاطلان يطلقان الكلاب على شخص ويعتديان عليه في الإسكندرية.. صور

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين أحدهما يحمل سلاحا أبيض وبرفقتهم " كلبين " بالتعدى على أخر بالضرب بالإسكندرية .

عاطلان يطلقان الكلاب على شخص ويعتديان عليه بالاسكندرية

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه أحد الأشخاص " مصاب بجرح قطعى باليد وعقر كلب " - مقيم بالأسكندرية ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 أغسطس حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حدثت مشادة كلامية بينه وشخصان بسبب نُباح كلبين بحوزتهما ، ولدى معاتبته لهما قام أحدهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض ، وقام الأخر بإطلاق الكلبين تجاهه محدثان إصابته المشار إليها .

تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) وبحوزتهما (كلبين - سلاح أبيض ) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الكلبين للجهات البيطرية المختصة.

الداخلية وزارة الداخلية الأسكندرية مواقع التواصل الإجتماعى الرمل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

الطفل الضحية

عمره 4 سنوات .. انتشال جـ.ـثة صغير غرق بترعة المريوطية |صورة

المتهمين

بضاعة قيمتها 3 ملايين جنيه.. القبض على شخصين يروجان المخدرات بالقليوبية.. صور

حادث التصادم

إصابة 5 أشخاص في تصام سيارتين على طريق دكرنس بالدقهلية.. صور

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

فيديو

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

