شاهد.. عاطلان يطلقان الكلاب على شخص ويعتديان عليه في الإسكندرية.. صور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين أحدهما يحمل سلاحا أبيض وبرفقتهم " كلبين " بالتعدى على أخر بالضرب بالإسكندرية .

عاطلان يطلقان الكلاب على شخص ويعتديان عليه بالاسكندرية

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه أحد الأشخاص " مصاب بجرح قطعى باليد وعقر كلب " - مقيم بالأسكندرية ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 أغسطس حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل حدثت مشادة كلامية بينه وشخصان بسبب نُباح كلبين بحوزتهما ، ولدى معاتبته لهما قام أحدهما بالتعدى عليه بالضرب مستخدماً سلاح أبيض ، وقام الأخر بإطلاق الكلبين تجاهه محدثان إصابته المشار إليها .

تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) وبحوزتهما (كلبين - سلاح أبيض ) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الكلبين للجهات البيطرية المختصة.