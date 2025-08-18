التلولي: الرئيس السيسي تصدى لمخططات نتنياهو لتهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن مصر قدّمت وما زالت تقدّم الدعم لفلسطين منذ النكبة، مشيرًا إلى أن حب الفلسطينيين لمصر حب فطري، وأن الدولتين تمثلان كيانًا واحدًا، وزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للقاهرة اليوم تُعد رسالة قوية إلى العالم بأسره.

وقال التلولي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدى لمخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن مدينة غزة باتت تضم أكثر من مليون شخص.

حماس ونتنياهو يبحثان عن "فرصة نجاة"

وأضاف عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن كلاً من حماس ونتنياهو يبحثان عن "فرصة نجاة"، مشيرًا إلى أن حماس لا خيار أمامها سوى القبول بوقف إطلاق النار، بينما إسرائيل لا تريد السلام وتسعى إلى احتلال المزيد من الأراضي العربية.

قرار وقف الحرب بيد الولايات المتحدة

وأكد أن قرار وقف الحرب بيد الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لارتكاب مجازر في غزة.

وأوضح التلولي أن حماس خرجت في بعض الأحيان عن السياق العربي، وأن نتنياهو يصر على تهديد غزة للبقاء في منصبه، مشيرًا إلى أن عرض حماس فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين جاء لاستفزاز تل أبيب وكان من بين الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى تصعيد عدوانها.

كما شدد على أن نتنياهو يسعى لإبعاد السلطة الفلسطينية عن إدارة قطاع غزة، بينما تبقى الشرعية الفلسطينية نابعة من الشعب وليست من نتنياهو، مؤكدًا أنه لا بد من سلطة واحدة وسلاح واحد داخل فلسطين، وأن محاولات سلخ غزة عن الظهير العربي مرفوضة تمامًا.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية ثمرة نضال طويل، موضحًا أن نتنياهو منذ توليه الحكم يرفض مشروع السلام وحل الدولتين رغم أنه كان صاحب فكرته، مؤكدًا أن استمرار الحرب في غزة يدفع بعض الأصوات داخل تل أبيب للتفكير في تسوية الصراع وتحقيق السلام.