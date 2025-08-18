قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محامي السفاح: أسرته غاضبة جدا من فيلم احمد الفيشاوي

عبد الخالق صلاح

قال المحامي هابي بشير وكيل أسرة سفاح التجمع، أنه لا يجوز تقديم عمل فني يتناول جريمة حقيقية دون الرجوع لموافقة أهل المتهم، معقباً أنه ليس هناك شخص آخر أطلق عليه بسفاح التجمع سوى كريم.

وتابع محامي أسرة سفاح التجمع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلاً أن المادة 57 من الدستور المصري أنه لا يجوز المساس بالحياة الشخصية، وما جعلني أذكر أن الفيلم به تشابه بالقصة الحقيقية هو الإسم والتاتو الموجود على ذراعه ونفس لهجته في تقديم اللغة الإنجليزية على قناته باليوتيوب.

وأردف محامي أسرة سفاح التجمع، أن أـسرة السفاح غاضبون للغاية من تقديم ذلك العمل لأنه قد يسبب ضرر نفسي لهم، وفي حالة لو أن العمل مختلف عن الحقيقة وقتها لن نتخذ أي موقف ضدهم، ولكن لو وجدنا أن العمل يمس بحياة المتهم لن نصمد.

محامي أسرة سفاح التجمع

وأضاف محامي أسرة سفاح التجمع، أن الأحداث الداخلية للفيلم تشير إلى أن البطل مقتبس أشياء كثيرة من البطل الحقيقي، متسائلاً :"هل في سفاح تجمع غير السفاح بتاع التجمع أكيد لأ، مش معني أن في حرية إبداع أطلع أي حاجة للمجتمع".

محامي السفاح احمد الفيشاوي سفاح التجمع

