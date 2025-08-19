قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
الأرض تواجه عاصفة مغناطيسية جديدة | ما القصة؟

أمينة الدسوقي

يشهد كوكب الأرض، عاصفة مغناطيسية جديدة تعد الثانية خلال هذا الشهر، بحسب توقعات خبراء مختبر علم الفلك الشمسي ومعهد علوم الفضاء والفيزياء الفلكية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

الأرض تواجه عاصفة مغناطيسية جديدة 

وأوضح الخبراء أن ثقبا إكليليا رصد على سطح الشمس الأسبوع الماضي، يمتد لمسافة تقارب 500 ألف كيلومتر ويغطي جزءًا كبيرًا من قرصها، بدأ بالفعل في التأثير على الأرض.

وتشير البيانات إلى أن هذه الظاهرة ستؤدي إلى اضطرابات جيومغناطيسية متوسطة الشدة قد تستمر ليوم أو يومين وفق ما ذكره موقع science.mail.ru

وأضاف العلماء أن الثقوب الإكليلية بهذا الحجم تُعد مصدرًا رئيسيا للرياح الشمسية عالية السرعة، متوقعين أن ترتفع سرعة هذه الرياح قرب الأرض من نحو 300 كيلومتر في الثانية إلى ما بين 800 و900 كيلومتر في الثانية، لتبلغ ذروتها في ساعات الليل.

وكانت عواصف مشابهة قد سُجلت يومي 8 و9 أغسطس الجاري، وأسفرت عن ظهور أضواء قطبية في المناطق الشمالية من روسيا، ما يرفع احتمالية تكرار الظاهرة خلال ليلة 19 و20 أغسطس.

ما هي العواصف المغناطيسية؟

العاصفة المغناطيسية هي اضطراب مؤقت في الغلاف المغناطيسي للأرض يحدث نتيجة تزايد سرعة الرياح الشمسية وتغير ضغطها، ما يؤدي إلى خلل في التوازن بين هذه الرياح والغلاف المغناطيسي الذي يحمي الأرض من الإشعاعات الشمسية.

وعلى الرغم من أن هذه الظواهر لا تمثل خطراً مباشرا على الحياة اليومية، فإنها قد تسبب تأثيرات صحية سلبية، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو اضطرابات ضغط الدم.

 كما يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الاتصالات اللاسلكية وتعطل بعض الأجهزة الإلكترونية.

التأثير الصحي وكيفية الوقاية

تشير دراسات طبية إلى أن العواصف المغناطيسية قد تزيد من معدلات الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية بنسبة تصل إلى 20%، نتيجة ارتفاع مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وهو ما يؤدي إلى تشنج الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

وينصح الأطباء الأشخاص الأكثر تأثرا بالتقلبات الجوية والمغناطيسية بالالتزام بالراحة والنوم الكافي، وتجنب المجهود البدني المفرط أو الأنشطة المرهقة خلال فترة العاصفة.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

