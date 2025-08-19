التنظيم والإدارة بالوادى الجديد تعلن عن فرص عمل لمهندسين بالأبنية التعليمية

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الوادي الجديد عن شغل بعض الوظائف بهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة عن طريق الندب أو الإعارة بالتخصصات الهندسية التالية ( مدني - عمارة - كهرباء ) وذلك وفقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم خاضعا للقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ماليا وإداريا.

أن يكون معين على درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية او الجنائية او قيد التحقيق امام النيابة الادارية

صورة بطاقة الرقم القومي سارية مدون عليها رقم الهاتف

ويقدم الطلب باسم مدير عام التنظيم والإدارة لعرضه على السلطة المختصة ثم ارساله للموارد البشرية بديوان عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية على ان يتم ارسال الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين الى الإدارة العامة للموارد البشرية بالمقر الرئيسي لاستكمال باقي الإجراءات.