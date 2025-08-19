إحالة بدرية طلبة للمحاكمة بتهمة الإساءة للمرأة واستخدام مواقع التواصل بشكل غير لائق

قررت نيابة الشئون المالية وغسيل الأموال إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى المحكمة المختصة، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بلاغات اتهمتها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية وعبارات مسيئة.

وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتها.

وجاء في البلاغ أن المحتوى المنشور عبر حسابات الفنانة على مواقع التواصل يمثّل "انتهاكًا لقيم الأسرة المصرية، وتشهيرًا بالمرأة المصرية"، ويعد خروجًا عن الآداب العامة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتباشر الجهات القضائية التحقيقات في ضوء نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018*.