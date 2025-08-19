مستشار الرئيس الفلسطيني: شكوك في رغبة إسرائيل بوقف الحرب

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: “أتمني ان نري نهاية لهذا الفصل القاتم من تاريخ المنطقة، وتتوقف المقتلة المفتوحة فى قطاع غزة، ولكن هناك شكوك حول رغبة إسرائيل فى وقف هذه الحرب”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك مخاوف كبيرة فى أن تضع إسرائيل مزيدا من العقبات والموانع التي تتهرب من خلالها من إستحقاق وقف إطلاق النار، مقدرا الجهود التي بذلتها مصر وقطر من أجل الوصول إلى تهدئة، والتي لا تزال تبذل.

وتابع أن هناك تطابق فى المواقف بين القيادة المصرية والقيادة الفلسطينية، لافتا إلى أنهم يتحدثون نفس اللغة ونفس المواقف والأسس التي يرتكز عليها الطرفين.