فيريرا: اعتذرت عن انفعالي.. والزمالك جاهز لمواجهة مودرن سبورت"

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يرغب في الاعتذار عما حدث في المؤتمر الصحفي السابق عقب مباراة المقاولون العرب في مسابقة الدوري، بسبب عصبيته خاصة وأنه كان يعاني من آلام في الظهر، وهو ما دفعه لإنهاء المؤتمر بشكل سريع، وحرص على توضيح الأمور ويتمنى أن يقدر الجميع موقفه.

وفيما يخص الاستعداد لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري قال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:" عملنا على استشفاء اللاعبين بشكل مناسب قبل اللقاء ، وحصلنا على إجازة لمدة يوم وبدأنا بعدها الاستعداد للمباراة، ونتمنى أن تكتمل صفوف الفريق في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في مباراة المقاولون العرب الأخيرة وفي التدريبات".

وأضاف يانيك فيريرا قائلاً:" دعم الجماهير في المباراة السابقة كان عظيمًا، ونحاول إسعادهم، والفريق افتقد بعض الأمور الفنية في لقاء المقاولون العرب وهو ما حرمنا من تسجيل أهداف، وتعلمنا من ذلك ونعمل على التطور من مباراة للأخرى من أجل الوصول لأفضل أداء".

وتابع المدير الفني:" واجهنا ظروفًا غير جيدة في المباراة السابقة، ومنها أرضية الملعب ولن نشكو كثيرًا، ولكن سنسعى للحلول الفنية في الفترة المقبلة".

وواصل:" سعداء بخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة على ستاد هيئة قناة السويس في ظل حالة الملعب الجيدة".

وفيما يخص عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قال يانيك فيريرا:" تحدثت مع اللاعب لمدة ساعة قبل انتظامه في تدريب الأمس، ولمست منه الحماس والجدية، ووضح ذلك خلال خوضه للمران، وقدم فتوح مردودًا ممتازاً، وسيفيد الفريق في الفترة المقبلة في ظل إمكانياته التي يتمتع بها".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:" البرازيلي خوان ألفينا قدم مردودًا جيدًا خلال مشاركته في الشوط الثاني للمباراة السابقة، وحاول كثيرًا وظهر له تأثير سريع مع الفريق، وسيكون له شأن في الفترة المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة للفلسطيني عدي الدباغ، فهو لاعب متميز ومع تقديم الفريق الشكل الأفضل من الناحية الهجومية سيكون للاعب شكل جيد مع الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.