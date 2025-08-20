قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
محمد صلاح يكتب التاريخ.. أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة و5 جوائز فردية بموسم واحد
طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية
تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب
هل تتحمّل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجزون عن السداد؟.. القانون يُجيب
إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب
ديني

اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

تواصل اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 2025 وسط استعدادت مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيمها على أكمل وجه.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادتي اللغة الأجنبية والصرف، على فترتين، فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر صباحا، والمسائية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

كما يؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان اليوم في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والأدب والنصوص والمطالعة، على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، والفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثانية والنصف ظهرا.

دليل مقرات الثانوية الأزهرية

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، دليل مقرات لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني التي من المقرر أن انطلقت الإثنين الموافق 18 أغسطس.

وأتاح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، معرفة اسم اللجنة ورقمها والموقع الجغرافي للجنة بكل منطقة وإدارة تعليمية أزهرية على مستوى الجمهورية.

ويهدف مركز المعلومات بهذا الدليل إلى تيسير عملية الوصول إلى مقرات اللجان وتوفير المعلومات اللازمة للقيادات وغرف متابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بالقطاعات والمناطق الأزهرية.

لمعرفة مقرات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية من هنا

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية "الدور الثاني" للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين، بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد القطاع أن الامتحانات ستجرى وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمناطق، لضمان سير اللجان في أجواء هادئة ومنضبطة، مع الالتزام التام بتطبيق التعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات.

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القطاع حريص على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب خلال امتحانات الدور الثاني، و تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، مع التشديد على الانضباط والشفافية في سير الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد على جاهزية اللجان من حيث توفير وسائل الراحة للطلاب والمراقبين، وتطبيق الإجراءات المنظمة لمنع أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية، فضلًا عن التأكيد على تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ حميد أبوعريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات، أن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت فور إعلان نتيجة الدور الأول، حيث تم اختيار وتجهيز الملاحظين ورؤساء اللجان وإرسال خطابات الندب إليهم في وقت مبكر، إضافة إلى الانتهاء من تجهيز اللجان من حيث المقاعد والوسائل اللازمة لضمان راحة الطلاب والمراقبين، بما يهيئ أجواءً مثالية لإجراء الامتحانات في انضباط وشفافية كاملة.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي القسم الأدبي أسئلة الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثاني دليل مقرات الثانوية الأزهرية

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

ابتكار أول لسان اصطناعي في العالم بدقة تتجاوز 87%.. أطباء يوضحون الفوائد والحدود

ابتكار ثوري لكن لا يغني عن اللسان الطبيعي

خبير يُحذّر: هوس الشهرة السريعة عبر السوشيال ميديا يهدّد الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية

مخاطر الشهرة السريعة على السوشيال ميديا

المزيد

