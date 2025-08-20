قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختياره الأفضل.. محمد صلاح: التتويج بالبطولات أهم من الجوائز الفردية
صنع في مصر| 4 وزراء يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات.. و"الوزير" يتعهد بزيادة الإنتاج
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع وتعاونوا مع الجيش
وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
الوزراء: مصر واحدة من الدول الأفريقية الرائدة كمركز رئيسي في مجال الكابلات البحرية
وزراء الصناعة وقطاع الأعمال والعمل والأوقاف يتفقدون مصانع شركة النصر للسيارات
الفريق كامل الوزير يتفقد مصانع النصر بحلوان ويؤكد: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية وطنية
مصر ولبنان.. شراكة استراتيجية متجددة ودعم مصري راسخ لأمن واستقرار بيروت
رئيس الوزراء يدعو الطلاب اليابانيين إلى الدراسة في مصر
وزير الدفاع يستعرض التحديات الدولية والإقليمية أمام مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 19 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تحرك عاجل لمنح المعلمين "ذوي الإعاقة" غير التربويين بالمدارس شهادة الصلاحية
رياضة

شوبير يتغزل في محمد صلاح : دا يتعمله تمثال

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالنجم المصري محمد صلاح، بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025.

وكتب شوبير ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: محمد صلاح يتعمله تمثال.


وواصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، عقب موسم استثنائي قاد فيه فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين في تاريخه.

صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي


الفرعون المصري لم يكتفِ باللقب الجماعي، بل بصم على موسم فردي مبهر جعله يتفوّق على نخبة من أبرز نجوم المسابقة، خاصة وأن الجائزة التي حصل عليها جاءت بعد منافسة قوية مع أسماء بارزة في الكرة الإنجليزية، على رأسهم: برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وكول بالمر هداف تشيلسي الشاب، وديكلان رايس قائد وسط آرسنال، إضافة إلى زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

لكن صلاح فرض كلمته بحسم، بعدما أنهى الموسم متصدّرًا لقائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا، وأفضل صانع للأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، ليؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في البريميرليج.

وبتتويجه الأخير، أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيقًا لجائزة أفضل لاعب برصيد ثلاث مرات (2017-2018، 2021-2022، 2024-2025)، متفوّقًا على أساطير بحجم تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وألان شيرار، وجاريث بيل، وكيفين دي بروين، الذين حصل كل منهم على الجائزة مرتين فقط.

هذا الإنجاز يضع صلاح في مكانة خاصة ضمن أساطير الكرة الإنجليزية، ويؤكد استمرارية عطائه وتأثيره داخل المستطيل الأخضر منذ قدومه إلى ليفربول

شوبير محمد صلاح ارقام محمد صلاح تصريحات شوبير

