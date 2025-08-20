من المنازل إلى البطولات العالمية.. رحلة تطور الألعاب الإلكترونية

شهدت صناعة الألعاب الإلكترونية تحولا هائلا خلال السنوات الأخيرة، انتقلت فيه من مجرد وسيلة ترفيه منزلية إلى منافسات كبرى تستقطب ملايين المتابعين والمشاركين حول العالم.

وقال محمد مخيمر، مخرج فيديوهات الألعاب الإلكترونية، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، إن البداية كانت بسيطة، حيث اكتفى اللاعبون بممارسة الألعاب على أجهزة "بلاي ستيشن" أو عبر شبكات صغيرة، قبل أن تتطور التجربة مع ظهور الـ"سايبر" التي باتت تعرف اليوم بـ"صالات الألعاب".

وأوضح أن تكوين مجتمعات كبيرة من اللاعبين على الإنترنت جذب أنظار الشركات والرعاة، الذين رأوا في هذا المجال منصة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن البطولات الصغيرة بين الأصدقاء تحولت تدريجيًا إلى بطولات ضخمة على المستوى العالمي، مثل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية "IWC" المقامة حاليًا في السعودية.

وأضاف أن الاعتقاد السائد بأن الألعاب الإلكترونية مقتصرة على فئة الشباب غير صحيح، لافتًا إلى أن الفعاليات تضم مشاركين من مختلف الأعمار، بدءًا من الأطفال بعمر 12 عامًا وصولًا إلى أشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات.

كما أكد أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت مصدرًا للإلهام والتعلم، حيث تسهم في تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي وتوسيع المعرفة التاريخية، إلى جانب كونها منبعًا لأفكار فنية تحولت إلى أعمال سينمائية شهيرة مثل سلسلة "فاينل فانتسي".