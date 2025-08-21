موجز اخبار جنوب سيناء: سلبية التحاليل لسائق حادث الأتوبيس السياحي بأبو زنيمة

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الفعاليات والأحداث خلال 24 ساعة الماضية أبرزها ظهور سلبية تحاليل المخدرات لسائق حافلة السياح الذين تعرضوا لحادث انقلاب.

شارك الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء فى فعاليات قمة الاعلام التي عقدت بمدينة العلمين

واليكم الاحداث بالتفاصيل

​

​أظهرت نتائج تحليل المخدرات لسائق الحافلة السياحية التي تعرضت لحادث انقلاب على طريق أبوزنيمة، سلبية العينة وعدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قنصل روسيا بشرم الشيخ أن جميع السياح المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن السفارة الروسية تسلمت جثمان السائحة المتوفاة لنقلها إلى بلادها.

​تفاصيل الحادثة والتحقيقات

​خلال التحقيقات، أفاد السائق بأنه فوجئ بخروج سيارة من أحد الطرق الفرعية، مما دفعه لمحاولة تفاديها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب الحافلة.

من جهتهم، قال السياح إنهم كانوا جميعًا نائمين وقت وقوع الحادث و استيقظوا على واقعة انقلاب الحافلة

​متابعة حالات المصابين

​أوضح الدكتور أحمد السمري، قنصل روسيا في شرم الشيخ، أن المصابين يتلقون اهتمامًا كبيرًا من مسؤولي الصحة. و أضاف أن 17 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفى مجمع الفيروز بمدينة طور سيناء ،

بينما خرج 24 مصابًا من مستشفى أبوردس المركزي بعد تماثلهم للشفاء، وعادوا إلى فنادق إقامتهم في شرم الشيخ لاستكمال برامجهم السياحية.

​كما أجريت عمليات جراحية لثلاثة من السياح في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى عملية جراحية لأحد المصابين في مستشفى رأس سدر العام.

​جهود الإنقاذ والإسعاف:

​كانت سلطات جنوب سيناء قد تلقت إخطارًا بانقلاب الحافلة على بعد كيلو متر واحد من مدخل مدينة أبوزنيمة الجديدة، مما أسفر عن إصابة جميع الركاب. على الفور، تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابورديس المركزي.

​انتقل وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إلى المستشفى لمتابعة حالات المصابين، حيث بذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة لإنقاذ الحالات، وإدخال حالة عاجلة إلى غرفة العمليات لإصابتها في البطن، بالإضافة إلى إجراء عمليات تجميل لبعض الحالات الأخرى.

​تم تحرير محضر بالواقعة و أُخطرت جهات التحقيق برأس سدر لمباشرة التحقيق في أسباب انقلاب الحافلة.

على هامش فعاليات اليوم الثاني من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من اللقاءات مع عدد من خبراء الإعلام العربي، من رؤساء قنوات فضائية وممثلي كبرى المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في المنطقة .

وخلال اللقاءات، تم بحث آليات التعاون الإعلامي المشترك للترويج للسياحة المستدامة في مصر، وخاصة بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في القطاع السياحي والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة وذلك خلال ورش العمل المتخصصة للمؤتمر .

وأكد اللواء خالد مبارك أن جنوب سيناء تمضي قدماً في تنفيذ مشروعات نوعية تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى المشروعات الجارية حالياً في طريق السلام والممشى السياحي وخليج نعمة، إضافة إلى خطة تطوير مدينة دهب بما يتماشى مع الطابع البيئي والسياحي الفريد لها.

كما استعرض تفاصيل مشروع «التجلي الأعظم» في مدينة سانت كاترين، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تجمع بين البعد الروحي والديني والسياحي ومراحل التنفيذ المتقدمة ل٢٢ مشروع تمثل المرحلة الأولي .

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع دكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لعقد الدورة القادمة من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بإحدى مدن جنوب سيناء، بحضور العديد من الجهات العربية والدولية تأكيداً على دور المحافظة كمنصة للحوار والإبداع ووجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

ووجه دكتور خالد مبارك الدعوة للمؤسسات الاعلامية لزيارة مدن المحافظة ذات التنوع الطبيعي مستعرضاً الإمكانات التنظيمية واللوجستية المتميزة بفضل جهود الدولة للتنمية المستدامة والتي جعلت من مدن جنوب سيناء درة التاج السياحي لمصر والملاذ الآمن للسائحين علي مدار العام ، وهو ما انعكس علي تطور أرقام الزيارات من مختلف دول العالم التي حققت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2025.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن تعزيز التعاون مع الإعلام العربي يمثل خطوة جوهرية لدعم جهود الدولة المصرية في الترويج لمقاصدها السياحية المتنوعة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الإعلام الحديث بأدواته الرقمية يمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وصناعة صورة ذهنية إيجابية عن مصر في الخارج بمحافظاتها الثرية ومقاصدها السياحية المتنوعة.