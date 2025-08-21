رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "نوريهيكو إيشيجورو"، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي التعاون القائم بين الجانبين خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصحة، كما لفت إلى العديد من المزايا والحوافز الداعمة التي تمنحها الحكومة المصرية للشركات المُستثمرة في السوق المصرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية لمثل تلك المشروعات الكبرى، وما تحظى به المنطقة الاقتصادية من موقع استراتيجي مُتميز على الممرات الملاحية الدولية.

بدورها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، بالتعاون مع البنك المركزى، مؤكدة سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات ذات أولوية لها، مثل: الصحة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال.

وأعرب الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية "جيترو"، عن تطلعه لدعم التبادل التجاري بين مصر واليابان، وزيادة تواجد الشركات والسلع المصرية في السوق اليابانية، وكذلك دعم تواجد الشركات اليابانية قي مصر في العديد من القطاعات.

كما أشار "نوريهيكو إيشيجورو" إلى تطلعه لتكثيف التعاون مع مصر؛ خاصة في ضوء عقد منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الحالية إلى اليابان، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مُؤكداً تطلعه أيضاً للتعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة في ضوء خبرة اليابان في هذا المجال.

كما اعتبر رئيس منظمة "جيترو" أن ريادة الأعمال تعدُ من المجالات الواعدة التي يُمكن التعاون فيها بين البلدين، حيث يمكن دعوة الشركات الناشئة المصرية للسوق اليابانية.

وخلال اللقاء، تناول سفير مصر في طوكيو أوجه التعاون القائم مع منظمة "جيترو"، خاصة في مجال الاتصالات، عبر دعم الشركات الناشئة ودعوتها للسوق اليابانية.

