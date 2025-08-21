قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يلتقي رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"

صورة خلال اللقاء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.


وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر واليابان، مشيرًا إلى تطورها في مختلف المجالات مثل الصحة، والثقافة، والبنية التحتية، والنقل، والتعليم، مؤكدًا أن حجم التعاون والدعم الذي تقدمه اليابان لمسيرة التطور في مصر يحظى بتقدير وإشادة كبيرة من الجانب المصري، معربًا عن تطلعه لحضور ومشاركة رئيس وكالة "الجايكا" في افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما لفت رئيس الوزراء إلى التعاون الهام في مجال التعليم من خلال إنشاء المدارس اليابانية في مصر والتي بلغ عددها 69 مدرسة، معربًا عن تطلعه للتعاون والشراكة مع اليابان في مجال التعليم الفني، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية على الاراضي المصرية، مشيدًا في الوقت نفسه بالتعاون المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الطيران المدني.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء حجم التعاون القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات داخل مصر، مشيرة إلى تطلع مصر لتوسيع التعاون مع وكالة "الجايكا" في الدول الأفريقية ضمن إطار التعاون الثلاثي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدة بحجم الشراكة والتعاون القائم، وموضحة أنه وفقًا لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن مصر تسعى لزيادة مستويات التعاون المشترك مع اليابان.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور أكيهيكو تاناكا بجهود مصر في التواصل والسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربًا عن أسفه لتدهور الأوضاع داخل القطاع، مشيرًا إلى جهود وكالة "الجايكا" في تقديم الدعم لقطاع غزة، معربًا عن أمله في التوصل لوقف إطلاق النار.

وأشار رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" إلى إصدار كُتيب يُبرز مرور 70 عامًا من التعاون المثمر بين مصر ووكالة الجايكا، وخلال اللقاء قام بإهداء رئيس الوزراء نسخة من الكُتيب.

كما أشاد الدكتور أكيهيكو تاناكا بمستوى التطور الايجابي التي تشهده العلاقات بين الدولتين والشعبين المصري والياباني، لافتا إلى التعاون الثقافي القائم بين البلدين، والذي يتجسد في مشروع المتحف المصري الكبير، وبالإضافة إلى التعاون المشترك في إنشاء وتنفيذ الخط الرابع لمترو الانفاق في مصر، مؤكدًا أن مصر شريك مهم للوكالة فى ضوء حجم وتنوع الأعمال والمشاريع المنفذة من الوكالة داخل الأراضي المصرية.

