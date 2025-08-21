العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات

شهدت دار المسنين بمدينة السادات في محافظة المنوفية زواج اثنين من نزلاء الدار حيث تم عقد قرانهم أمس وسط حالة من الفرحة بين الجميع.

وقال أسامه أبو الحديد مدير دار المسنين، أن العمر مجرد رقم والعريس يبلغ من العمر 79 عاما والعروس 73 عاما والتحقوا بالدار منذ شهور قليلة.

واضاف أنه تم عقد القران وسط فرحة بين الجميع حيث تسود مظاهر الود والحب بين الجميع من نزلاء دار المسنين بالسادات.

وأوضح أنها الحالة الثانية في الدار خلال شهور حيث سيتم انتقال العروسين الي شقتهم حيث أن قوانين الدار تمنع من إقامة المتزوجين داخل الدار.

وتابع، هناك اهتمام كبير بالنزلاء من المسنين وجهود كبير لاسعادهم في حياتهم.