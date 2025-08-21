رئيس كوريا الجنوبية يطرح خطة ثلاثية لنزع سلاح بيونج يانج النووي

كشف رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج، اليوم الخميس، بأنه سيسعى إلى خطة من ثلاث مراحل لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن سول تسعى إلى تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال جهود حثيثة للحوار مع بيونج يانج، انطلاقًا من تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية قبيل زيارته إلى طوكيو لإجراء محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، قال رئيس كوريا الجنوبية، إنه سيسعى إلى تجميد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية في المرحلة الأولى من الخطة.

وفي المرحلة الثانية والأخيرة، قال "لي" إنه سيسعى إلى تقليص وتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وفقًا لنص المقابلة الذي قدمه المكتب الرئاسي.

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية، أن بلاده مع الحفاظ على التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة، ستسعى بنشاط إلى الحوار بين الكوريتين لتهيئة الظروف لتحقيق هذا الهدف.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها لي، الذي تولى منصبه في أوائل يونيو، عن خطته المكونة من 3 مراحل لإقناع كوريا الشمالية بالتخلص من برنامجها النووي. في الأيام الأخيرة، رفضت كوريا الشمالية مبادرات "لي" للسلام، قائلةً إن سيئول لا يمكن أن تكون شريكًا دبلوماسيًا لبيونج يانج.

وبعد إجراء محادثات قمة مع إيشيبا، سيتوجه لي إلى واشنطن لعقد قمته الأولى والمهمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 أغسطس.

وفي المقابلة، اقترح لي أيضًا تطوير طريقٍ ملاحي في القطب الشمالي باعتباره مجالًا محتمَلًا للتعاون بين الكوريتين والولايات المتحدة واليابان وروسيا.