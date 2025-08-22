قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك المصري يتربع على العرش.. ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح
رغم رفض أمريكا وإسرائيل.. فرنسا والسعودية تطلقان مبادرة أممية لإحياء حل الدولتين
تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يهاجم بايدن: أوكرانيا بلا فرصة للفوز على روسيا والحل في المفاوضاتلمروحة
الفصائل الفلسطينية تنفي تسليم السلاح وتربطه بحق العودة ومواجهة الاحتلال
اتصل تلحقك في أي وقت .. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
عاصفة ضد إسرائيل .. دول أوروبية وعربية تستدعي سفراء تل أبيب احتجاجًا على خطط الاستيطان
لا يراعي حرمة للدين ولا للإنسان.. الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بنيجيريا
توك شو| الوزير: استمرار التعاون والتوافق بين مصر والسعودية مكسب كبير للمنطقة.. والأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد
رسالة للإدارة الأمريكية.. نتنياهو: السيطرة على غزة الخيار الأخير حال فشل المحادثات
منا مصرفش على البيت وانتي تجيبي مكياج | تعليق مثير لأشرف عطية على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تغيير طال انتظاره .. تسريب يكشف عن تصميم هاتف سوني Sony Xperia 10 VII

Sony Xperia 10 VII
Sony Xperia 10 VII
شيماء عبد المنعم

بعد سنوات من المحافظة الشديدة على تصميم هواتفها، يبدو أن سوني تستعد لتغيير طال انتظاره في سلسلة هواتفها المتوسطة Xperia 10، فوفقا لتسريب جديد من بائع أغطية هواتف على موقع أمازون اليابان، قد يشهد هاتف Xperia 10 VII القادم تحولا ملحوظا في تصميم الكاميرا الخلفية.

تغيير في ترتيب الكاميرات لأول مرة منذ 2019

بحسب الصور التي ظهرت في صفحة منتج للغطاء الواقي، فإن الكاميرات الخلفية للهاتف الجديد لم تعد عمودية كما في Xperia 10 VI، بل أصبحت أفقية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها سوني هذا النمط منذ إصدار Xperia 10 الأول عام 2019. 

ورغم أن هذا التغيير قد لا يبدو كبيرا للبعض، إلا أنه يعد خطوة غير مألوفة لشركة لطالما فضلت الثبات على التصميم ذاته عبر الأجيال.

تسريب من أمازون والإطلاق قريبا

الظهور المبكر لهذا الغطاء على أمازون قد يشير إلى أن الإعلان الرسمي عن Xperia 10 VII بات وشيكا، خصوصا أن الهاتف تأخر عن موعد إصدار سابقه، الذي أطلق في يونيو من العام الماضي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك تضاربا في التسريبات، إذ أشار موقع ياباني مختص إلى وجود أغطية أخرى لنفس الهاتف ولكنها تظهر تصميما بالكاميرا العمودية، مما يرجح أن التصميم لم يكشف بالكامل بعد أو أن هناك نماذج مختلفة قيد الاختبار.

تعرف هواتف Xperia بثبات تصميمها الخارجي عبر الإصدارات، وهو ما جعل المفاجأة أكبر حين ظهرت مؤشرات على أن Xperia 10 VII قد يحمل أخيرا لمسة تصميمية مختلفة بعد ستة أجيال متشابهة، وإن صحت هذه التسريبات، فإنها قد تمثل بداية مرحلة جديدة لسوني في عالم الهواتف الذكية.

Sony Xperia 10 VII

جدير بالذكر أن شركة سوني أعلنت مؤخر عن رفع أسعار أجهزة بلاي ستيشن 5 سيرتفع بمقدار 50 دولارا في الولايات المتحدة ابتداء من هذا الأسبوع.

وسيرتفع سعر الإصدار الرقمي من بلاي ستيشن 5 الأساسي من 450 دولارا إلى 500 دولار، وسيرتفع سعر بلاي ستيشن 5 المزود بمحرك أقراص من 500 دولار إلى 550 دولارا، أما بلاي ستيشن 5 برو، وهو جهاز أكثر تطورا، فسيرتفع سعره من 700 دولار إلى 750 دولارا، بحسب الشركة.

Sony Xperia 10 VII تصميم Xperia 10 VII سوني هواتف Xperia

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

أعراض نقص فيتامين د

اكتشف أعراض نقص فيتامين د

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

بالصور

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد