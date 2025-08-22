تغيير طال انتظاره .. تسريب يكشف عن تصميم هاتف سوني Sony Xperia 10 VII

بعد سنوات من المحافظة الشديدة على تصميم هواتفها، يبدو أن سوني تستعد لتغيير طال انتظاره في سلسلة هواتفها المتوسطة Xperia 10، فوفقا لتسريب جديد من بائع أغطية هواتف على موقع أمازون اليابان، قد يشهد هاتف Xperia 10 VII القادم تحولا ملحوظا في تصميم الكاميرا الخلفية.

تغيير في ترتيب الكاميرات لأول مرة منذ 2019

بحسب الصور التي ظهرت في صفحة منتج للغطاء الواقي، فإن الكاميرات الخلفية للهاتف الجديد لم تعد عمودية كما في Xperia 10 VI، بل أصبحت أفقية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها سوني هذا النمط منذ إصدار Xperia 10 الأول عام 2019.

ورغم أن هذا التغيير قد لا يبدو كبيرا للبعض، إلا أنه يعد خطوة غير مألوفة لشركة لطالما فضلت الثبات على التصميم ذاته عبر الأجيال.

تسريب من أمازون والإطلاق قريبا

الظهور المبكر لهذا الغطاء على أمازون قد يشير إلى أن الإعلان الرسمي عن Xperia 10 VII بات وشيكا، خصوصا أن الهاتف تأخر عن موعد إصدار سابقه، الذي أطلق في يونيو من العام الماضي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك تضاربا في التسريبات، إذ أشار موقع ياباني مختص إلى وجود أغطية أخرى لنفس الهاتف ولكنها تظهر تصميما بالكاميرا العمودية، مما يرجح أن التصميم لم يكشف بالكامل بعد أو أن هناك نماذج مختلفة قيد الاختبار.

تعرف هواتف Xperia بثبات تصميمها الخارجي عبر الإصدارات، وهو ما جعل المفاجأة أكبر حين ظهرت مؤشرات على أن Xperia 10 VII قد يحمل أخيرا لمسة تصميمية مختلفة بعد ستة أجيال متشابهة، وإن صحت هذه التسريبات، فإنها قد تمثل بداية مرحلة جديدة لسوني في عالم الهواتف الذكية.

Sony Xperia 10 VII

