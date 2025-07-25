سوني نزلت وحش الشاشات.. تلفزيون جديد 98 بوصة يحول بيتك لسينما

أعلنت شركة سوني Sony، عن إطلاق أكبر طراز في سلسلة تلفزيونات BRAVIA 5، وهو التلفزيون الجديد BRAVIA 5 بقياس 98 بوصة موديل K-98XR55A، ليعزز تجربة المشاهدة المنزلية بأداء بصري وصوتي فائق الجودة.

ويأتي هذا الإعلان بعد طرح سوني الأحجام الأصغر من تلفزيونات BRAVIA 5 بقياس 55 و65 و76 و85 بوصة في وقت سابق.

شاشة ضخمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعالجة الإدراكية



يأتي التلفزيون الجديد مزود بشاشة 4K UHD بتقنية Mini LED ويعمل بمعالج XR Processor، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الإدراكي لمحاكاة طريقة معالجة الدماغ البشري للصور والصوت.

تلفزيون BRAVIA 5

وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وتقنيات متقدمة مثل XR Backlight Master Drive وXR Contrast Booster 10 وXR TRILUMINOS PRO، والتي تعزز التباين وسطوع الألوان وجودتها ضمن نطاق لوني واسع، كما يدعم الجهاز تقنيات العرض HDR10 وHLG وDolby Vision.

من حيث الصوت، يأتي التلفزيون بمنظومة صوتية بقوة 40 واط وتقنية Acoustic Multi-Audio لتحديد المواقع الصوتية بدقة، مع دعم Dolby Atmos لتجربة صوتية ثلاثية الأبعاد.

ويعمل الجهاز بنظام Google TV المبني على أندرويد، ويدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3، ويشمل خيارات الاتصال 4 منافذ HDMI تدعم 4K عند 120Hz وeARC وVRR، بالإضافة إلى منفذين USB.

كما يأتي مع وضع معايرة خاص بمحتوى Prime Video، والذي يضبط إعدادات الصورة تلقائيا لتناسب المحتوى، إلى جانب أوضاع أخرى مثل Netflix Adaptive Calibrated Mode وSony Pictures Core Calibrated Mode، ويتيح Sony Pictures Core للمستخدمين الوصول إلى أفلام سوني بجودة عالية، يزن التلفاز نحو 71.4 كج.

يطرح تلفزيون BRAVIA 5 الجديد بسعر 7500 دولار، وهو متوفر الآن عبر متاجر Sony Center، ومتاجر الإلكترونيات الكبرى والمنصات الإلكترونية في الهند.